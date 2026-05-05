Teknoloji
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN Canik Belediyesi Meclis toplantısına katıldı

Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN, Samsun'da Canik Belediye Meclisi toplantısına katıldı. Robot, üyelerin sorularına da cevap verdi.

GİRİŞ:
05.05.2026
saat ikonu 18:54
|
GÜNCELLEME:
05.05.2026
saat ikonu 18:59

Samsun'un ilçesinde, Türkiye'nin nüfusa kayıtlı ilk insansı robotu CANİKMAN, Canik Meclisi Mayıs Ayı Açılış Toplantısı'na katıldı.

Canik Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, ilçede devam eden projeler ve yatırımlar hakkında bilgi verildi. Toplantıyı takip eden CANİKMAN, Meclis üyelerinin sorularını da cevapladı.

Sandıkçı, toplantıda yaptığı konuşmada, eğitim, bilim ve alanında örnek çalışmalar yürütmeye devam ettiklerini söyledi.

"CANİKMAN'I ÖĞRENCİLERLE BULUŞTURDUK"

CANİKMAN'ı okullarda ve Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'nde öğrencilerle buluşturduklarını belirten Sandıkçı, her alanda daha güçlü bir Canik için sahada çalışmaya devam ettiklerini aktardı.

İlçede fiber altyapı çalışmalarının sürdüğünü aktaran Sandıkçı, özel bir internet servis sağlayıcı kurumla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında 20 bin hanenin fiber altyapıya kavuşturulacağını ifade etti.

Yeni sosyal donatı alanlarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam ettiklerini belirten Sandıkçı, mahalle konaklarının yapım çalışmalarının da sürdüğünü vurguladı.
CANİKMAN'ın çocuklara ve gençlere ilham kaynağı olduğunu dile getiren Sandıkçı, şunları kaydetti:

"Türkiye'nin nüfusa kaydedilen ilk insansı robotu olan CANİKMAN ile çocuklarımızı ve gençlerimizi bir araya getirmeye devam ediyoruz. Canik Özdemir Bayraktar Keşif Kampüsü'müzde gerçekleştirdiğimiz atölye çalışmalarında CANİKMAN öğrencilerimize rehberlik ediyor. Bilim ve teknoloji alanında ücretsiz eğitim programlarımızı sürdürüyor, gençlerimizin yenilikçi teknolojiler konusunda farkındalık sahibi bireyler olmalarını sağlıyoruz. Canik'te teknolojiye yön veren nesilleri yetiştirmeye devam ediyoruz."
Toplantı, gündem maddelerinin görüşülmesi ve komisyonlara havale edilmesinin ardından sona erdi.

