Türkiye'nin sıradaki hedefi yapay zeka! Bakan Uraloğlu ve BTK Başkanı Karagözoğlu'ndan önemli açıklamalar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15. Uluslararası Elektronik Haberleşme ve Posta Düzenleyicileri Konferansı'nda açıklamalarda bulundu. Dijitalleşme, yapay zeka, otomasyon ve büyük veri gibi çağın öncü kavramlarının, artık yalnızca belirli sektörleri değil, hayatın her zerresini yeniden şekillendirdiğini söyleyen Bakan Uraloğlu, "Evde, iş yerinde, günlük yaşamda ya da profesyonel arenada, teknolojinin sihirli dokunuşunun hissedilmediği tek bir an kalmamıştır. Bu muhteşem dönüşümün mihenk taşı, şüphesiz yapay zekadır. Yapay zekâ, sadece teknik bir dönüşüm değil, ekonomik ve toplumsal boyutlarıyla küresel sahnede tartışılan stratejik bir hazinedir." dedi.

5G AÇIKLAMASI

2024 yılı sonu itibarıyla Türkiye'de internet kullanım oranının yüzde 86'yı aştığını, mobil internet kullanıcı sayısının 80 milyonu geride bıraktığını dile getiren Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:



"Fiber internet abone sayısı da 8 milyonu geçmiştir. Fiber altyapımız, son on yılda yıllık yüzde 10'luk bir büyümeyle 605 bin kilometreyi aşmıştır. Bu, Türkiye'nin dijitalleşme yolculuğunda ne denli kararlı, altyapısını güçlendirmede ne kadar başarılı olduğunu açıkça gözler önüne sermektedir. Gelişen mobil altyapılar ve genişbant hizmetleri, yalnızca bireyleri değil, işletmeleri ve devlet kurumlarını da dijitalleşmeye yönlendirmektedir. Hedefimiz, bu sağlam temeli daha da ileriye taşımaktır. İnşallah bu yıl ihalesini gerçekleştireceğimiz 5G haberleşme sistemlerini, önümüzdeki yıl milletimizin hizmetine sunacağız."

"MOBİL TELEFON, SABİT İNTERNET TARİFELERİ, TEK BİR PLATFORMDA ERİŞİLEBİLİR HALE GELECEK"

Elektronik haberleşme ve posta sektörlerinin, köklü tarihlerinden aldıkları mirası, dijital çağın dinamikleriyle buluşturarak muazzam bir dönüşüm yaşadığını da vurgulayan Uraloğlu, "İnternet, yapay zekâ, robotik ve büyük veri gibi yenilikler hem küresel ölçekte hem de ülkemizde bu sektörleri yeniden canlandırmaktadır. Bakanlığımızın öncülüğünde, düzenleyici kurumumuz BTK'nın vizyoner çalışmalarıyla, sektörün gelişimi adına önemli mesafeler kat edilmiştir." diye konuştu.

Uraloğlu, işletmecilerin artan yatırımlarının ve sektördeki insan kaynağının büyümesinin, yeni ihtiyaçlara daha çevik ve kapsayıcı çözümler üretildiğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.

KÜRESEL E-TİCARET HACMİ 6,3 TRİLYON DOLARI AŞTI

Yakın geçmişte posta denildiğinde, çoğu insanın zihninde mektup ve zarf görüntülerinin canlandığını anlatan Uraloğlu, "Kargo gönderileri sınırlı, teslimat süreleri uzun, maliyetler ise yüksekti. 2000'li yılların başında, mobil telefonların yaygınlaşmasıyla posta hizmetlerinin önemini yitireceği düşüncesi hâkimdi. Ancak, beklenenin aksine, elektronik haberleşme sektörü posta hizmetleri için yepyeni bir ufuk açtı. İnternetin yaygınlaşması ve e-ticaretin hayatımıza girişi, sektörü bambaşka bir boyuta taşımıştır." ifadelerini kullandı.



Dünya genelinde 5,5 milyar insanın, yani nüfusun yüzde 68'inin internet kullanırken, yaklaşık 2,7 milyarın e-ticaretin büyülü dünyasında yer aldığını ifade eden Uraloğlu, "Küresel e-ticaret hacmi ise 6,3 trilyon doları aşmış durumdadır. Bu devasa ticaret ağı, posta sektöründe köklü bir dönüşümü zorunlu kıldı. 2020 ile 2024 yılları arasında küresel posta sektöründeki paket hacmi yüzde 22 büyürken, 2024 yılı sonunda sektör gelirleri 262,1 milyar dolara ulaştı" dedi.

''GELDİK AMA EVDE YOKTUNUZ'' DÖNEMİ SONA ERDİ

Böylesine devasa bir sektörün büyük sorumluluklar ve zorluklar da barındırdığını belirten Uraloğlu, "Ancak Türkiye, bu zorluklara kayıtsız kalmamış, çözüm odaklı adımlarla fark oluşturmuştur. Pandemi döneminde hayata geçirdiğimiz ‘teslimat kodu sistemi', ürün teslim süreçlerini akıcı ve güvenilir kılmak için bir dönüm noktası oldu. Alıcıya özel teslimat koduyla, ‘geldik ama evde yoktunuz' dönemi sona erdi. Teslimatlar artık daha şeffaf, güvenli ve kullanıcı dostu bir hale geldi" şeklinde konuştu.



Uraloğlu, ayrıca, posta hizmet sağlayıcılarının esnaf işyerleri, site muhaberat birimleri ve kilitli kargo dolaplarıyla iş birliği yaparak 7/24 teslimat ve iade hizmeti sunması sağlandığını da belirterek ISO 27001 bilgi güvenliği standartları gibi yükümlülüklerle, sektörün güvenilirliğinin daha da pekiştirildiğini ifade etti.

Elektronik haberleşme ve posta alanlarındaki tüm bu büyük gelişmelerin beraberinde önemli bir konuyu daha tetiklediğine dikkati çeken Uraloğlu, "O da hiç şüphesiz siber güvenlik. Ülkemiz, bu alanda Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi odaklı olarak kurduğu sistemle çok başarılı işlere imza atmaktadır. Yerli ve milli yazılımlar aracılığıyla, kritik sektörlerde kurulan Sektörel SOME'ler ve kamu ile özel kurumlar bünyesindeki Kurumsal SOME'ler sayesinde ülkemizin siber güvenliği sağlanmaktadır" dedi.



SAĞLIKTA QR KOD

Dijital dönüşümün öneminden bahseden BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ise, "Bugün yapılan dijitalleşme yatırımlarına baktığımızda, sadece altyapıya değil, aynı zamanda toplumun bütün katmanlarına yayılan bir anlayış görüyoruz. Eğitimden sağlığa, bankacılıktan tarıma aklımıza gelebilecek bütün sektörlerde bilgi ve iletişim teknolojilerinin marifetlerinden faydalanıyoruz. Bugün dünyada dijital okuryazarlıkla 80 yaşındaki bir vatandaşın bile QR kodla sağlık sistemine entegre olduğu yeni modeller görüyoruz. Bununla birlikte teknolojiyi sadece kodlarla değil, insanla, yaşamla ve değerle tanımlıyoruz. Bu dönüşümde, elektronik haberleşme ve posta sektörleri dijitalleşmenin ön saflarında yer alıyor. Elektronik haberleşme, hızlı veri transferi ve anlık iletişim imkanları sunarak günümüzün küresel bağlantıları için temel bir köprü görevi görüyor" dedi.

SIRADAKİ HEDEF YAPAY ZEKA

Dünyada posta sektörünün önemli gelişmeler kaydettiğini söyleyen Ömer Karagözoğlu, "Türkiye'de posta sektöründe de çok önemli gelişmeler kaydediyoruz. 2024 yılında toplam 1,38 milyar gönderi taşınmış, bu da önceki yıla göre yüzde 8'lik bir artışı temsil etmektedir. Ayrıca, e-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte posta kolisi/kargosu gönderileri son beş yılda yüzde 120'nin üzerinde artış göstermiştir. Ülke genelinde 11 bine yakın posta şubesi ve acente, dijital sistemlerle entegre şekilde hizmet vermeye devam etmektedir. Bu veriler, posta sektörünün dijital dönüşümdeki rolünü ve önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, yerli ve milli yazılımın ne kadar önemli olduğunun bilinci içerisindeyiz. Bugün, kendi yazılım altyapısını geliştirebilen yalnızca birkaç ülkeden biriyiz. Sıradaki hedefimiz de kendimize ait bir yapay zeka uygulaması geliştirmek. Çünkü yapay zeka kod yazıyor, içerik üretiyor, metin özetliyor, hatta karar alıyor. Ama unutmamamız gereken kritik bir gerçek var: Bu sistemler kendi kendine öğrenmiyor. Onları biz eğitiyoruz. Bizim sorularımızla, bizim yazdıklarımızla yani bizim verilerimizle" ifadelerine yer verdi.

