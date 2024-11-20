Türkiye'nin tarihinde bir ilk daha! Kuantum bilgisayarın faaliyete geçeceği tarih belli oldu

20 Kasım 2024 13:48 - Güncelleme : 20 Kasım 2024 13:59

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), uzun yıllardır süren araştırmaları sonucunda Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarını geliştirdi. Bilgisayarın teknik özellikleri ve ismi, 21 Kasım 2024'te düzenlenecek törenle tanıtılacak.

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TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) tarafından Türkiye​'nin bilgi işlem teknolojilerindeki gücünü artıracak önemli bir adım atıldı. Üniversitenin uzun yıllardır sürdürdüğü çalışmalar sonucunda geliştirilen Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı, yarın düzenlenecek törenle tanıtılacak.

TÜRKİYE'NİN İLK KUANTUM BİLGİSAYARI

TOBB ETÜ, 2010 yılından bu yana kuantum teknolojileri üzerinde araştırma ve geliştirme çalışmaları yürütüyor. Üniversite, bu çalışmaları ile birlikte Türkiye'nin kuantum teknolojileri alanında dünyadaki sayılı ülkeler arasında yer almasına katkı sunmayı hedefliyor. Bu bağlamda bilgisayarın tanıtım töreni 21 Kasım 2024 tarihinde TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Kuantum bilgisayarın ismi ve özellikleri bu törende kamuoyuyla paylaşılacak. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz​, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB ETÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Sarınay'ın da aralarında olduğu çok sayıda ismin katılması planlanıyor.

Etkinlikte kuantum bilgisayarının tanıtım filmi gösterilecek ve katılımcılar bu teknolojiyi yerinde inceleme fırsatı bulacak. Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı, sürekli geliştirmeye açık bir altyapıyla tasarlandı. Bu, sadece teknolojik bağımsızlık açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin kuantum teknolojileri ekosistemine liderlik etme vizyonu açısından da kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Kuantum bilgisayarın ismi ve özellikleri bu törende kamuoyuyla paylaşılacak.

KUANTUM BİLGİSAYAR NEDİR? NE İŞE YARAR?

Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak işlemleri "bit" yerine "kuantum bitleri" (kubit) ile gerçekleştiriyor. Bir kubitin aynı anda birden fazla durumu temsil edebilme özelliği, hesaplama gücünü milyonlarca kat artırarak karmaşık problemleri çözmesiyle dikkati çekiyor. Kuantum bilgisayarının, Türkiye'nin bilgi işlem teknolojilerindeki uluslararası rekabet gücünü artırması bekleniyor.

Kuantum bilgisayarların potansiyel kullanım alanları ise oldukça geniş. Bunlar arasında, kriptografi (daha güvenli veri şifreleme sistemleri), yapay zeka (karmaşık algoritmaların hızla işlenmesi), savunma sanayisi (stratejik teknolojilerin geliştirilmesi), iklim modelleme ve simülasyonlar (küresel ısınma ve doğal afet analizleri), ileri malzeme bilimi (yeni nesil malzemelerin keşfi ve analizi) yer alıyor.

Kuantum teknolojisi, gençlere ve girişimcilere de yeni fırsatlar sunacak. TOBB ETÜ, kuantum bilgisayarıyla genç araştırmacıları bu alanda eğitim almaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca, TOBB ETÜ bünyesinde faaliyete geçecek "Kuantum Ekosistemi" ile girişimcilerin kuantum teknolojilerinde yerli donanım ve bileşen geliştirmelerine destek verilerek, bu alanda küresel ölçekte rekabet avantajı sağlanması hedefleniyor.