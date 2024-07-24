Türkiye'nin Ulusal Yapay Zeka Stratejisi uygulamada! Türkçe büyük dil modeli geliyor

24 Temmuz 2024 11:22 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:22

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen, yapay zeka alanında Türkiye'nin ilk ulusal strateji belgesi olma özelliğini taşıyan Ulusal Yapay Zeka Stratejisi (UYZS), yayımlanarak uygulanmaya başladı.

ULUSAL YAPAY ZEKA STRATEJİSİ UYGULANMAYA BAŞLADI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye hedefleri doğrultusunda hazırladıkları Ulusal Yapay Zeka Stratejisi'nin (UYZS) 2024-2025 dönemini kapsayan eylem planını, tüm bakanlıklar ile ilgili kurum ve kuruluşların, özel sektör ve STK'lerin geniş katılımıyla güncellediklerini ifade etti.

Yılmaz, açıklamasında "Teknolojik gelişmeler ve ulusal ihtiyaçlar ışığında kapsamlı toplantılar sonucunda hazırladıkları 71 eylemden oluşan UYZS Eylem Planı bugün itibariyle yayınlanarak uygulanmasına başlanmıştır." ifadesini kullandı.

TÜRKÇE BÜYÜK DİL MODELİ GELİŞTİRİLECEK

Yılmaz, UYZS Eylem Planı'nın içeriği hakkında önemli bilgiler paylaştı. Bu kapsamda Türkçe büyük dil modelinin geliştirileceğini belirten Yılmaz'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"UYZS Eylem Planımız, Türkçe büyük dil modelinin geliştirilmesi, küresel firmalarla bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik iş birliklerinin ilerletilmesi, yapay zekâ girişim ekosisteminin geliştirilmesi, yapay zekâ alanında yetkin işgücünün artırılması, yerli yapay zekâ uygulamalarının çoğaltılması, Türkiye'yi küresel oyuncu haline getirecek işlemci altyapısının geliştirilmesi gibi önemli eylemler içeriyor.

Bir yandan bu eylemlerin en hızlı ve etkili bir şekilde hayata geçirilmesini takip ederken, bir yandan da yapay zekâ teknolojisindeki gelişmeleri izleyerek tüm paydaşlarımızla birlikte dinamik bir şekilde eylemlerimizi güncellemeye devam edeceğiz.

Türkiye’nin yapay zekâ atılımına katkı veren Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi başta olmak üzere emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, görüş ve önerileri ile katkı sunan STK’larımıza teşekkür ediyorum. UYZS Eylem Planımızın ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum."