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 | Yusuf Özgür Bülbül

Türkiye'nin uzay hamlesi: Astronot Atasever Londra'da anlattı

Türk Astronot Tuva Cihangir Atasever, Londra'da düzenlenen bir etkinlikte Türkiye'nin uzay alanındaki atılımlarını ve gelecek hedeflerini paylaştı...

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Türkiye'nin uzay hamlesi: Astronot Atasever Londra'da anlattı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 04:04
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 04:04

Tuva Cihangir Atasever, 'da düzenlenen etkinlikte 'nin çalışmaları hakkında konuştu. Türkiye'nin Londra Büyükelçiliğinde düzenlenen etkinliğe Büyükelçi Osman Koray Ertaş ve Atasever'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin uzay hamlesi: Astronot Atasever Londra'da anlattı

Büyükelçi Ertaş, uzayın tüm devletlerin ilgilendiği bir alan haline geldiğini belirterek, "Sadece uzayın kendisi değil, orada yapılan bilimsel çalışmalar da insanlığın tarihi ve tarihin akışını değiştirecek sonuçlara gebe." dedi.

"ÇOK DRAMATİK DEĞİŞİK SONUÇLARA ULAŞACAĞIZ"

Türkiye'nin uzay çalışmalarına hız verdiğini ve iki kez insanlı uzay misyonu gerçekleştirdiğinin altını çizen Ertaş, "Uzay konusunda büyük ülkelerin ve büyük şirketlerin yatırım yapmasının ardında stratejik bir akıl var. Bizim de bu çalışmaları sürdürmemiz gerekiyor. Buradan hayatın her alanında çok dramatik değişiklikler getirecek sonuçlara ulaşılacağını görüyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin uzay hamlesi: Astronot Atasever Londra'da anlattı

Ertaş, Türkiye'nin bu yarışta yer almasının önemine işaret ederek, Atasever'in bu çabaların önemli aktörlerinden biri olduğunu kaydetti.

"İLK ATTIĞI ADIM ÇOK KIYMETLİ"

Atasever de konuşmasında Türkiye'nin geçen yıl iki farklı insanlı uzay misyonunda toplam 20 farklı deneye imza attığını söyledi. Uluslararası Uzay İstasyonuna giden Alper Gezeravcı'nın 13, yörünge altı uçuş gerçekleştiren kendisinin ise 7 deney yaptığını hatırlatan Atasever, "İnsanlı uzay misyonları kapsamında bilimsel çalışma gerçekleştirmeye dair ilk adımlarımızı attık. Alper Gezeravcı'nın ilk adımlara dair verdiği bir örnek var. Hepimiz günlük hayatımızda yüzlerce, binlerce adım atıyoruz. Bu adımları çok sıradan hale geldiği için umursamıyoruz. Ama herkesin çocuğunun ilk attığı adım çok kıymetli. Biz de ilk adımımızı bilimsel çalışmalarla attık." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin uzay hamlesi: Astronot Atasever Londra'da anlattı

Deneylerin ilk adım açısından değerini ifade eden Atasever, deneylerin Türkiye'de operasyonel ve teknik birikim oluşturmak açısından kıymetli olduğunu belirtti. Hedefin Türkiye'de bir " Araştırma Programı" kurmak olduğunu ifade eden Atasever, geçen yılın temmuz ayından beri bunun için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.

Atasever konuşmasının ardından yaptığı sunumda uzay misyonlarına hazırlık aşamaları, yürütülen çalışmalar ve Mikro Yerçekimi Araştırma Programı hakkında bilgi verdi.

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#türkiye
#Londra
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#astronot
#Mikro Yerçekimi
#Bilimsel Çalışma
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