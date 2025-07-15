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 | Ömer Faruk Dogan

Türkiye'nin yeni insansız helikopteri ALPİN-2 geliyor: Gelişmiş motoruyla çok daha güçlü

Türkiye'nin ilk insansız helikopterini güvenlik güçlerinin kullanımına sunan Pasifik Teknoloji, şimdi ise bu alandaki gelişim sürecini bir adım daha ileriye taşıyor. Yeni insansız helikopter sistemi ALPİN-2 gelişmiş motoruyla çok daha güçlü olacak.

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Türkiye'nin yeni insansız helikopteri ALPİN-2 geliyor: Gelişmiş motoruyla çok daha güçlü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
15.07.2025
saat ikonu 13:53
|
GÜNCELLEME:
15.07.2025
saat ikonu 13:53

Pasifik Teknoloji'nin savunma sanayiindeki kuruluşu TİTRA Teknoloji, 'nin ilk insansız helikopterini güvenlik güçlerinin kullanımına sunarak önemli bir adım atmıştı. Şimdi ise IDEF 2025'te, gelişmiş özelliklere sahip yeni versiyon insansız helikopteriyle ziyaretçilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

KAPSAMLI MÜHENDİSLİK İYİLEŞTİRMELERİNE SAHİP

ALPİN-1’e ek olarak geliştirilen ve ALPİN-2 olarak adlandırılan insansız helikopter sistemi, önceki versiyona göre kapsamlı mühendislik iyileştirmeleriyle donatıldı. Bunun sonucunda milli ve yerli otopilot yazılımı ve donanımı, seyrüsefer ve kontrol sistemi iyileştirmeleri, güç sistemleri ve mekanik iyileştirmeler ile yeni aerodinamik ve gövde tasarımı gibi çalışmalar ALPİN-2'ye yansıtıldı.

Dışa bağımlılığı ortadan kaldırmaya yönelik olarak ALPİN-2 ile otopilot donanımı ve yazılımı milli olarak geliştirildi. Performans, bakım ve siber güvenlik kontrolünü tamamen öz kaynakları ile sağlayan TİTRA Teknoloji, ALPİN-2 ile daha yüksek güç çıkışı elde edilen yeni motora geçti. Böylece daha güçlü, dengeli ve uzun süreli görevlerde çok daha verimli bir platformun Türkiye'nin insansız hava araçları kategorisindeki ürün çeşitliliğine kazandırılması amaçlanıyor.

Bunlara ek olarak sensör ve farkındalık kabiliyetleri de artan ALPİN-2'ye, görev esnasında gerçek zamanlı tepki verecek teknolojik altyapı kazandırıldı. ALPİN-2, özellikle sinyal karıştırıcı ortamlarda yürütülen operasyonlarda daha yüksek verimle çalışacak şekilde geliştirildi.

Kargo taşıma görevlerine yönelik de bir takım iyileştirmeler gerçekleştirildi. Geçmişte ALPİN platformunda kullanılan harici kanca ile yapılan yük taşıma operasyonları, ALPİN-2 ile birlikte vinç sistemi üzerinden gerçekleştirilen dahili yükleme konseptine evrildi.

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ETİKETLER
#türkiye
#savunma sanayi
#Insansız Helikopter
#Alpİn-2
#Tİtra Teknoloji
#Idef 2025
#Otopilot
#Teknoloji
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