Türkiye'nin yeni vurucu gücü! MARLIN savunmada adını altın harflerle yazdıracak

01 Ekim 2024 13:14 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 13:30

Türkiye, savunma sanayisindeki yerli ve milli atılımlarına devam ediyor. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, MARLIN (ASUW) insansız deniz araçlarından KUZGUN (KY) seyir füzesiyle gerçekleştirilen balistik test atışını sosyal medya hesabından paylaştı. Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarına vurgu yapan Görgün, "Türkiye’nin adını, savunma teknolojilerinde öncü ülkeler arasına altın harflerle yazdırmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA ve SİHA’larıyla dünyada adını duyurmaya devam eden Türkiye​, insansız deniz araçlarıyla da benzer bir başarı hikayesi yazıyor. Geçtiğimiz yıl Türkiye, Marlin silahlı insansız deniz aracı ileri seviye bir yetenek adımına daha imza atmış, Kuzgun seyir füzesinin atışı gerçekleştirilmişti. Savunma Sanayii​ Başkanı Haluk Görgün, MARLIN (ASUW) insansız deniz araçlarından KUZGUN (KY) seyir füzesiyle gerçekleştirilen balistik test atışını sosyal medya hesabından paylaştı.

SAVUNMA SANAYİDE ÖNCÜ İSİM TÜRKİYE

Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki başarılarına vurgu yapan Görgün, şu ifadeleri kullandı:"Türk savunma sanayii, milli hedefler doğrultusunda güçlenerek, teknolojik bağımsızlık yolunda emin adımlarla ilerliyor!

MARLIN (ASUW) insansız deniz aracımızdan KUZGUN (KY) seyir füzesiyle gerçekleştirilen balistik test atışı, teknoloji ve savunma alanında ulaştığımız kabiliyetlerinin en somut örneklerinden biri. Bu kritik başarı, yerli ve milli projelerle sahada oyun değiştiren teknolojiler ürettiğimizi açıkça ortaya koyuyor. Dünyada eşi benzeri olmayan bu yetenekle, Türkiye savunma sanayiindeki yetkinliklerini artırarak, teknoloji üreten bir güç haline geldiğini bir kez daha ispat etti.

'BÜYÜK HEDEFLERE EMİN ADIMLARLA YÜRÜYORUZ'

ASELSAN, SEFİNE Tersanesi ve TÜBİTAK SAGE'nin iş birliğiyle elde edilen bu başarı, yalnızca bir kilometre taşı! Milletimizin güvenliği ve bağımsızlığı için hep birlikte çalışarak daha büyük hedeflere emin adımlarla yürüyoruz. Türkiye’nin adını, savunma teknolojilerinde öncü ülkeler arasına altın harflerle yazdırmak için durmadan, yorulmadan çalışıyoruz.

Bu başarıda emeği geçen tüm mühendislerimize ve uzmanlarımıza sonsuz teşekkürler. Birlikte başardık, birlikte güçlüyüz!"