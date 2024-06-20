Türkiye'ye özel yeni Tesla Model Y arabalar teslim edilmeye başlandı

20 Haziran 2024 17:30 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 17:30

Tesla, Cybertruck teslimatlarını yine erteledi! Bu seferki sebebi şaşırttı

Tesla, Cybertruck teslimatlarını yine erteledi! Bu seferki sebebi şaşırttı

Elon Musk, üç yeni Tesla modelinin yolda olduğunu açıkladı

Elon Musk, üç yeni Tesla modelinin yolda olduğunu açıkladı

Türkiye'de satılan elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları, motor gücüne göre değişiyor. Motor gücü 160 kWh'nin altında olan ve 1 milyon 450 bin TL matrah eşiğini aşmayan otomobillere yüzde 10 ÖTV uygulanıyor.

Tesla, Türkiye'de satışa sunduğu tek aracı olan Model Y'nin motor gücü 160 kWh olarak revize edilmiş özel versiyonunu nisan ayında satışa sunmuştu. Haziran ayına girilmesiyle birlikte uygun fiyatlı aracın teslimatlarına başlandı.

Tesla Türkiye Ülke Satış Direktörü Berk Tezveren ve Operasyon Müdürü Emir Tunçyürek, bugün itibarıyla "Model Y RWD" modelinin Ankara ve İstanbul'da sahiplerine teslim edildiğini belirtti.

FİYATI 1 MİLYON TL UCUZLADI

Tesla, Model Y'nin motor gücünü 160 kWh ile sınırlayarak aracın fiyatını yaklaşık 1 milyon TL ucuzlatmıştı.

TESLA MODEL Y FİYAT LİSTESİ - HAZİRAN 2024

Tesla Model Y Türkiye fiyatları güncel olarak şöyle: