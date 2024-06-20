Türkiye'ye özel yeni Tesla Model Y arabalar teslim edilmeye başlandı
Tesla, Türkiye'de motor gücü 160 kWh'ye düşürülmüş özel versiyon Model Y'yi iki ay önce ön siparişe açmıştı. Araç ilk sahiplerine teslim edilmeye başlandı.
Türkiye'de satılan elektrikli otomobillere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları, motor gücüne göre değişiyor. Motor gücü 160 kWh'nin altında olan ve 1 milyon 450 bin TL matrah eşiğini aşmayan otomobillere yüzde 10 ÖTV uygulanıyor.
Tesla, Türkiye'de satışa sunduğu tek aracı olan Model Y'nin motor gücü 160 kWh olarak revize edilmiş özel versiyonunu nisan ayında satışa sunmuştu. Haziran ayına girilmesiyle birlikte uygun fiyatlı aracın teslimatlarına başlandı.
Tesla Türkiye Ülke Satış Direktörü Berk Tezveren ve Operasyon Müdürü Emir Tunçyürek, bugün itibarıyla "Model Y RWD" modelinin Ankara ve İstanbul'da sahiplerine teslim edildiğini belirtti.
FİYATI 1 MİLYON TL UCUZLADI
Tesla, Model Y'nin motor gücünü 160 kWh ile sınırlayarak aracın fiyatını yaklaşık 1 milyon TL ucuzlatmıştı.
TESLA MODEL Y FİYAT LİSTESİ - HAZİRAN 2024
Tesla Model Y Türkiye fiyatları güncel olarak şöyle:
- Arkadan Çekiş, 455 km Standart, Otomatik: 1 milyon 791 bin 451 TL
- Dört Çeker, 533 km Long Range, Otomatik: 3 milyon 81 bin 120 TL
- Dört Çeker, 514 km Performance, Otomatik: 3 milyon 334 bin 733 TL