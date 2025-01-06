Türkler uzaya yedek parçacı açacak! Profesörden çağır açan dev proje

06 Ocak 2025 11:58 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 12:00

Uzay istasyonlarında ve uzay araçlarında bozulan parçaların milyonlarca dolara olan maliyetini minimuma indirecek çözümü bir Türk bilim insanı çözüm buldu. Prof. Dr. Yılmaz Uygun, ekibiyle birlikte uzay araçlarına yedek parça üretecek bir yazıcı geliştirdi. İşte detaylar...

Türk bilim insanları her alanda olduğu gibi uzay bilimlerinde de birbirinden önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Almanya'nı Bremen kentindeki Constructor Üniversitesi'nde Prof. Yılmaz Uygun'un önderlik ettiği bir araştırma ekibi, uzay araştırmalarında lojikstik sorununa çözüm getiren önemli bir buluşa imza attı. 42 yaşındaki Uygun ve ekibi uzay araçlarına yedek parça üretecek 3 boyutlu bir yazıcı geliştirdi.

"MALZEME GÖNDERME MALİYETLERİ ÇOK YÜKSEK"

Çalışmasına ilişkin konuşan Uygun, "Orada her ihtimale karşı sayısız yedek parça bulunduruyorlar. Ancak bunların çoğu kullanılmadan atıl halde kalıyor. Bunun yanı sıra maliyetler de oldukça yüksek. Alman Uzay ve Havacılık Merkezi'ne (DLR) göre, Ay'a bir kilogram malzeme göndermek yaklaşık 100 bin, Mars'a ise birkaç milyon Euro. Biz bozulan malzemeyi üç boyutlu yazıcı ile uzayda üreteceğiz" ifadelerini kullandı.

ENERJİSİNİ GÜNEŞ'TEN ALACAK

Ürettikleri yazıcının süreci daha hızlı ve ucuz hale getireceğini ifade eden Uygun, "Cihaz, bir şemsiye gibi katlanabilir ve bir uzay aracıyla Ay'a gönderilebilir şekilde olacak. Ay'a ulaştığında yazıcı, yengeç gibi hareket ederek uygun bir yere sabitlenecek ve çalışmaya başlayacak. Enerji ihtiyacı ise güneş panelleriyle karşılanacak" ifadelerini kullandı.

HAMMADDE DE UZAYDAN SAĞLANACAK

Yazıcı için gereken malzemenin başlangıçta toz formunda uzaya gönderilebileceğini ancak, asteroitlerden hammaddeler çıkarmayı planlayan bir şirketle görüşmeler yaptıklarını ifade eden Uygun "Bu malzemeleri doğrudan baskı için kullanabilirsek, dünyadan tedarik ihtiyacını ortadan kaldırabiliriz" diye geliştirdikleri cihazı tanıttı.

İLK DENEME AY'DA

Yola bir pilot proje için özel rüzgar türbinleri geliştirmek amacıyla çıktıklarını ifade eden Uygun ve ekibi, türbinlerin karmaşık yapısı nedeniyle endüstriyel ölçekte şimdiye kadarki en büyük 3D yazıcılarını ürettiklerini belirttiler.

3D yazıcının uzaya gönderilebilmesi için ekibin bazı sorunları çözmesi gerektiğini de ifade eden Uyun "Teknolojinin yerçekimsiz ortamda çalışması ve aşırı sıcaklık değişimlerine dayanması şart. Şu anda, yazıcının daha küçük bir modelini geliştiren ekip yakın zamanda orijinal boyutlardaki versiyonu üzerinde çalışacak. Yazıcı, dünyadaki uzak bölgelerde başarıyla test edildikten sonra Ay'da ilk deneylerini yapacak" diye konuştu.

EKİPTİ BİR TÜRK DAHA VAR

Üç öğrenci, bir bilimsel çalışan ve lojistik profesörü Uygun'dan oluşan ekipte Constructor Üniversitesi'nde lojistik ve matematik alanında çalışmalar yürüten Serkan Özkan da bulunuyor.