TÜRKSAT 6A için geri sayım başladı: Bakan Uraloğlu TGRT Haber'de anlattı!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: tgrthaber.com
08 Temmuz 2024 21:38 - Güncelleme : 08 Temmuz 2024 21:43
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TGRT Haber canlı yayınında Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu TÜRKSAT 6A'yla ilgili açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A'nın fırlatılma hazırlıkları kapsamında kapsülün içine yerleştirildiğini bildirdi. TGRT Haber'de canlı yayın programına katılan Uraloğlu, 6A'nın Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olmasına dikkat çekti.
Uraloğlu, uydunun Türkiye tarafından yapıldığını hatırlattı.
Türk mühendisleri tarafından üretilen Türksat 6A uydusunun bu gece Türkiye saatiyle 00.20'de ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılması planlanıyor.
Ayrıntılar hazırlanıyor...
Kaynak: tgrthaber.com