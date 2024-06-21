Türksat 6A için nefesler tutuldu! ABD'de son testler yapılıyor

21 Haziran 2024 14:14 - Güncelleme : 21 Haziran 2024 14:14

TÜRKSAT 6A için geri sayım: Tarih belli oldu

TÜRKSAT 6A için geri sayım: Tarih belli oldu

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, 4 Haziran'da Antonov An-124 tipi uçakla Türkiye'den yola çıkarak 19 saatlik yolculuğun ardından Florida'daki SpaceX Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na ulaşmıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin yazılı açıklama yaparak, uydunun temmuz ayının ikinci haftasında uzaya gönderilmesinin planlandığını anımsattı. Uydunun son testlerinin istasyonda sürdüğünü de sözlerine ekledi.

TÜRKSAT 6A İÇİN GÜN SAYILIYOR

Türksat 6A için artık gün sayıldığının altını çizen Uraloğlu, "ABD'ye nakli sonrası devam eden standart testlerin tamamlanmasının ardından temmuz ayının ikinci haftasında yerli ve milli gururumuz Türksat 6A'yı, Falcon-9 roketiyle uzaydaki konumuna göndereceğiz" dedi.

Türksat 6A'nın yüzde 81'in üzerinde yerlilik oranıyla geliştirildiğini ve 15 yılı aşkın süre boyunca hizmet edeceğini vurgulayan Uraloğlu, uydunun faaliyetlerinin Bakanlığın yanı sıra proje paydaşları ve ilgili kurumlarca yakından takip edildiğini ifade etti.

Uydunun, Türksat uydularının yedekliliğini sağlayacağını ve mevcut kapasiteyi artıracağını bildiren Uraloğlu, Türksat 6A'nın üretim süreci sonrasında 400'e yakın çevresel ve fonksiyonel testi başarıyla tamamladığını söyledi ve ekledi:

"YOLCULUK 10 GÜN SÜRECEK"

"Türksat 6A, SpaceX Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'na yaklaşık 4 saat süren indirme işleminin ardından hangarındaki yerini aldı. Burada da seyahat sonrası testler gerçekleştiriliyor. Uydunun uzaya gönderilmesinin ardından yaklaşık 10 gün sürecek yolculuk başlayacak. Uydu, yörüngesine ulaştıktan sonra da yörünge testlerine başlaması planlanıyor.

Testlerin ardından Türksat tarafından yörüngede teslim alınacak uyduyu faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Faaliyete geçmesiyle Türksat 6A ile Türksat'ın hizmet verdiği kapsama alanı Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya'yı kapsayacak şekilde genişleyecek. Böylece Türksat 6A ile Türkiye'nin uydularının ulaştığı nüfus, 3,5 milyardan 5 milyarın üzerine çıkacak."

Uraloğlu, 7,2 kilovat güç kapasitesiyle 15 yıl hizmet verecek Türksat 6A ile Türkiye'nin, kendi haberleşme uydularıyla dünya nüfusunun yüzde 65'inden fazlasına ulaşabilir hale geleceğinin altını çizerek, uydunun Ku Band kapasitesiyle yayıncılık sektörüne hizmet vereceğini belirtti.