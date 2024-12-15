Türksat uydu frekansları güncellendi: Frekans ayarları, 2 basit yöntemle yapılabiliyor

15 Aralık 2024 12:08 - Güncelleme : 15 Aralık 2024 12:11

Türksat, 16 Aralık 2024 itibarıyla uydu üzerinden yayın yapan kanalların frekanslarını güncellediğini ve bu düzenleme ile yüksek kaliteli yayınlara erişim sağlanabileceğini duyurdu. Türksat uydu frekans ayarları yapmak için 2 basit yöntem bulunuyor. İşte detaylar.

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Türksat​ AŞ, 16 Aralık itibarıyla uydu üzerinden yayın yapan kanalların frekans ve yayın listelerini güncellediğini duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, Türksat uyduları üzerinden yayın yapan tüm şifreli ve şifresiz kanalların yeni frekans bilgileriyle düzenlendiği bildirildi. Peki Türksat frekans ayarları nasıl yapılır?

Türksat'ın 4 farklı haberleşme uydusu üzerinden sağlanan yayınlar için ek antene gerek olmadığı belirtilirken, izleyicilerin mevcut anten ayarlarında değişiklik yapmalarına gerek olmadığı açıklandı. Yeni düzenlemeyle, uydu alıcıları güncel frekanslarla yapılandırılması halinde yüksek kalitede yayınlara erişim mümkün olacak.

TÜRKSAT FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

Türksat frekans ayarları yapmak için ekstra bir uğraşa gerek yok. Eğer uydu alıcınız Türksat Kanal​ Güncelleme​ Sistemi (TKGS) ile uyumlu ise yeni frekansları otomatik güncelliyor. Aksi durumda frekans ayarlarını manuel olarak yapılandırmanız ve şebeke taraması yapmak zorundasınız.

Vatandaşlar, kurulum ve ayarlamaya ilişkin ayrıntılı bilgiye Türksat'a ait "https://uydu.turksat.com.tr/tr/kilavuzlar/canak-anten-ve-uydu-alicisi-kurulumu" linkinden ulaşılabilecek.

Belirtilen internet sitesine girip, sol menüdeki "Frekans Listesi" bölümünden istediğiniz kanalın frekans bilgisini bulabilir ve uydu alıcınızdaki kanal frekans ayarları kısmından yeni frekans bilgilerini girerek güncelleme işlemini tamamlayabilirsiniz.