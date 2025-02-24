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 | Ömer Faruk Dogan

Türksat'a dev veri merkezi: Kapasite 8 kat artacak, Türkiye'nin en büyüklerinden biri olacak

Türkiye'nin dijital dönüşümüne öncülük eden Türksat, Ankara Gölbaşı'nda dev bir veri merkezi kurmaya hazırlanıyor. 28 bin 500 metrekarelik alanda inşa edilecek ve Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak tesis, yerli yazılım tabanlı veri ve bulut hizmetleri sunarak kritik bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliğini sağlayacak.

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Türksat'a dev veri merkezi: Kapasite 8 kat artacak, Türkiye'nin en büyüklerinden biri olacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.02.2025
saat ikonu 15:39
|
GÜNCELLEME:
24.02.2025
saat ikonu 15:39

Türkiye'nin e-Devlet Kapısı başta olmak üzere dijital dönüşüm projelerine en fazla katkıyı sağlayan kurumlarından biri olan Türksat, yeni bir proje hayata geçiriyor. Türksat için Ankara'da kurulacak Gölbaşı Veri Merkezi, Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacak. Kritik bilgileri barındıran kurumların iş sürekliliğini sağlamak amacıyla yerli yazılım tabanlı veri ve bulut hizmetleri sunacak.

28 BİN 500 METREKARELİK ALANDA İNŞA EDİLECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tasarım ve projelendirme çalışmaları tamamlanan Gölbaşı Veri Merkezi'nin 28 bin 500 metrekarelik dev alanı ile Türkiye'nin en büyük veri merkezlerinden biri olacağını ifade ederek, projenin inşaat, elektrik altyapısı, mekanik altyapı ve telekomünikasyon altyapısının yapımına bu yıl içerisinde başlanacağını sözlerine ekledi.

Uraloğlu, yapılacak yatırım ile Türksat'ın mevcut veri merkezi fiziksel kapasitesinin ilk fazda 3 kat, ikinci fazda ise 8 katın üzerinde artırılacağını dile getireceğini vurguladı.

Türksat Gölbaşı Veri Merkezi'nin 6 sistem salonu, 2 adet 20'şer kabinlik yüksek performans odası ve 6 bin metrekare beyaz alana sahip olması planlanıyor. Tesiste 200 kişi kapasiteli ofis çalışma alanı da bulunacak. Uraloğlu, merkez ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

YAPAY ZEKA GİBİ HİZMETLERİN SUNUMU İÇİN GEREKLİ ALTYAPIYA SAHİP OLACAK

"21 MVA kurulu güç kapasitesi bulunacak merkez; enerji verimliliğinde LEED-Gold sertifikasına, veri merkezi standartlarında ise Uptime Institude TIER-III ve TSE 50600 uyumlu olarak kurulacak. Kurulacak veri merkezi; yapay zekâ uygulamaları, derin öğrenme, veri madenciliği, makine öğrenmesi gibi başlıklar altında veri analizi, veri kümelerinin işlenmesi, algoritmaların eğitimi, modelleme, tahmin, sınıflandırma, yüksek hızlı matematiksel hesaplamalar yapılması gibi hizmetlerin sunumu için gerekli altyapıya sahip olacak."

"Türkiye'nin en büyük kurum ve kuruluşlarının olağanüstü durumlarda dahi güvenli ve kesintisiz hizmet almasını sağlayacak merkez ile e-Devlet projeleri kapsamındaki hizmetlerde kesinti yaşanmasının önüne geçilecek."

2027'DE HİZMETE ALINACAK

Düşük karbon salımı ve yüksek enerji verimliliğine sahip olacak veri merkezi ile Türkiye'ye çevreye de duyarlı bir tesis kazandırılmayı planladıklarını anlatan Uraloğlu, ayrıca Türksat'ın, sektörde rekabetin sağlanması ve kamuda tasarruf için büyük bir oyuncu olarak görev yapacağını ve Türkiye'nin kaynaklarının etkin kullanılması amacına hizmet edeceğini vurguladı.

Gölbaşı Veri Merkezi'nin bu yıl içerisinde temeli atılacak, 2027 yılının ilk yarısında ise hizmete açılması planlanıyor.

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Sıkça Sorulan Sorular

Türksat ne zaman kuruldu?
Türksat, 2 Temmuz 2004 tarih ve 5189 sayılı kanunun Ek 33. maddesi uyarınca kuruldu.
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#Teknoloji
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