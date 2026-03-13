TUSAŞ duyurdu: HÜRJET kritik aşamayı geçti

Türk savunma sanayisinin yerli projeleri son hızla testlerine devam ediyor. Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ), milli imkanlarla geliştirilen ‘HÜRJET'in, Antalya'da iki prototiple yapılan hız testi uçuşlarını başarıyla tamamladığını ve ses hızının üstüne çıktığını bildirdi.

SES ÜSTÜ HIZLARA ULAŞTI

TUSAŞ'tan yapılan açıklamada, "HÜRJET gerçekleştirdiği düşük irtifa-yüksek hız testleriyle rüzgarını Akdeniz'in üstünde, Torosların eteğinde estirdi. HÜRJET'in Antalya'da iki prototiple yapılan 18 sortiyle 79 test noktası eksiksiz tamamlandı ve ses üstü hızlarda kritik veriler elde edildi. Milli imkanlarla geliştirilen HÜRJET, üstün performansı ve modern sistemleriyle Türkiye'nin pilot eğitim gücünü artırırken, gökyüzünde milli imzamızı daha da ileri taşımaya devam ediyor" ifadeleri yer aldı.