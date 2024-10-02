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TUSAŞ Genel Müdürü müjdeyi verdi! 2025'te KAAN göklerde

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
02 Ekim 2024 13:02 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 13:31
TUSAŞ Genel Müdürü müjdeyi verdi! 2025&#039;te KAAN göklerde

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin önemli savunma projesi Milli Muharip Uçak 'KAAN' hakkında açıklamalarda bulundu. KAAN'ın ilk teslimatının 2028 yılında gerçekleşeceğini söyleyen Demiroğlu, "2025 yılı sonunda iki tane KAAN'ımız havalanmış olacak" dedi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Fatih Demiroğlu, milli muharip uçakKAAN​ hakkında şunları ifade etti:

"İlk test uçuşlarımızı yaptık, bu sene bir uçuş daha yapacağız. Ama esas geliştirme test uçuşlarımız seneye başlıyor. Gayet yolunda gidiyor.

TUSAŞ Genel Müdürü müjdeyi verdi! 2025'te KAAN göklerde - 1. Resim

İnşallah önümüzdeki sene sonunda 2025'de uçuşlarına başlayacaklar. İki tane KAAN'ımız havalanmış olacak. 2028'de de ilk teslimatımızı Hava Kuvvetlerine yapmış bulunuyoruz. Bütün siparişlerimizi vermiş bulunuyoruz. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. "

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Kaynak: tgrthaber.com
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