TUSAŞ Genel Müdürü müjdeyi verdi! 2025'te KAAN göklerde

02 Ekim 2024 13:02 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 13:31

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Türkiye'nin önemli savunma projesi Milli Muharip Uçak 'KAAN' hakkında açıklamalarda bulundu. KAAN'ın ilk teslimatının 2028 yılında gerçekleşeceğini söyleyen Demiroğlu, "2025 yılı sonunda iki tane KAAN'ımız havalanmış olacak" dedi.

Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı! Selçuk Bayraktar duyurdu: ' Bu yıl yine bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık'

Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı! Selçuk Bayraktar duyurdu: ' Bu yıl yine bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık'

TEKNOFEST Adana uçuş gösterileri programı belli oldu! Akıncı ve SOLOTÜRK'ÜN saatleri açıklandı

TEKNOFEST Adana uçuş gösterileri programı belli oldu! Akıncı ve SOLOTÜRK'ÜN saatleri açıklandı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Fatih Demiroğlu, milli muharip uçak​ KAAN​ hakkında şunları ifade etti:

"İlk test uçuşlarımızı yaptık, bu sene bir uçuş daha yapacağız. Ama esas geliştirme test uçuşlarımız seneye başlıyor. Gayet yolunda gidiyor.

İnşallah önümüzdeki sene sonunda 2025'de uçuşlarına başlayacaklar. İki tane KAAN'ımız havalanmış olacak. 2028'de de ilk teslimatımızı Hava Kuvvetlerine yapmış bulunuyoruz. Bütün siparişlerimizi vermiş bulunuyoruz. Hazırlıklarımız bu yönde devam ediyor. "