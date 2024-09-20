TUSAŞ görüntüleri paylaştı: İnsansız savaş uçağımız ANKA III ilk atış testinde hedefi 12'den vurdu

20 Eylül 2024 11:12 - Güncelleme : 20 Eylül 2024 11:13

Yerli ve milli insansız savaş uçağı ANKA III, ASELSAN ve ROKETSAN'ın teknolojileriyle donatılarak ilk atış testini başarıyla tamamladı ve hedefi tam isabetle vurdu. TUSAŞ tarafından bu başarı, Türkiye'nin operasyonel gücünü artıran önemli bir adım olarak duyuruldu.

Türk savunma sanayisinin göğsümüzü kabartan projelerinden biri olan insansız savaş uçağı​ ANKA III, tarihi bir başarıya imza attı. Türk mühendisleri tarafından geliştirilen üstün teknoloji ürünü uçak, ilk atış testini başarıyla tamamladı ve hem ülkemiz hem de savunma sanayimiz için büyük bir kilometre taşı oldu.

ANKA III'TEN TAM İSABET

ANKA III, Aselsan​'ın AF500 Elektro Optik kamera sistemi ile donatıldı ve test sırasında ROKETSAN​'ın ürettiği Teber-82 Güdüm Kiti'ni kullandı. Bu kapsamlı test, ANKA III'ün havadaki hedeflerini tespit etme, takip etme ve başarıyla vurma kabiliyetini gözler önüne serdi. Teber-82'nin entegre edilmesi, atışın hem hassasiyetini hem de etkinliğini artırarak Türkiye'nin operasyonel gücünü daha da pekiştirdi.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklama ile bu gelişmeyi duyurdu. TUSAŞ, ANKA III'ün ilk atış testini başarıyla tamamladığı görüntüleri kamuoyuyla paylaştı. TUSAŞ'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"GECE GÜNDÜZ DEMEDEN HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

"12.sortide hedefi 12'den vurdu! Göğün kahramanı ANKA III, ilk atışını zaferle taçlandırdı! Türk savunma sanayiinin gururu olan millî mühendislik harikası insansız savaş uçağımız ANKA III ilk atış testini başarıyla tamamladı. ASELSAN AF500 Elektro Optik kamera takılı ANKA III'ün yaptığı test, Roketsan tarafından geliştirilen Teber-82 Güdüm Kiti kullanılarak gerçekleştirildi.

ANKA III’ün testlerde gösterdiği üstün performans, ülkemizin operasyonel yetenekleri ve savunma kapasitesine gelecekte büyük katkı sunacağının göstergesidir. Türkiye Yüzyılı'nda hızla gelişen savunma sanayiimize gece gündüz demeden hizmet etmeye devam edeceğiz."