Tuşlu telefonda YouTube Shorts: Nokia 3210 (2024) resmen tanıtıldı
HMD Global, 25 yıl önce popüler olan Nokia 3210'un yenilenmiş versiyonunu piyasaya sürdü. 2024 modeli, renkli tasarımıyla nostalji sevenlere hitap ederken, temel özellikler ve ikonik T9 düğmeleriyle dikkat çekiyor.
HMD Global, 25 yıl önce piyasaya sürülen Nokia 3210 modelinin yenilenmiş halini karşımıza çıkardı. Halk arasında "asker telefonu" veya "alo desin yeter" kıvamında bir model arayanlara hitap eden 3210, 2024 yılına özel rengarenk tasarımıyla kullanıcıları karşısına çıktı.
Nostalji severlere hitap eden Nokia 3210 (2024), tabii ki bir günümüzde bir cep telefonundan bekleyebileceğiniz özelliklerin çoğuna sahip değil. Kamerası ve LED flaş gibi teknolojilere ev sahipliği yapıyor olsa da özünde bir "akıllı telefon" sınıfına girmiyor.
NOKIA 3210 (2024) ÖZELLİKLERİ
Nokia 3210 (2024), 2,4 inç ekrana, 320 x 240 piksel QVGA çözünürlüğe ve Unisoc T107 işlemcisine sahip. Kulağa şaka gibi gelen 64 MB RAM kapasitesi bulunan cep telefonu, 128 MB'lık yerleşik depolama alanının hafıza kartı ile 32 GB'a kadar genişletilmesine izin veriyor.
2 Megapiksellik tek bir arka kameraya ev sahipliği yapan nostaljik model, S30+ işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve 1.450 mAh batarya, 4G, FM Radyo, MP3 çalar, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi ve 122 x 52 mm boyut özellikleriyle önümüzde duruyor.
SNAKE OYUNU, T9 DÜĞMELERİ
İkonik T9 fiziksel düğmeleri beraberinde getirmeyi unutmayan Nokia 3210 (2024), yılan oyununu da güncellenmiş bir arayüzle karşımıza çıkarırken, sürpriz bir şekilde YouTube Shorts uygulamasına girip buradaki içerikleri izlemeyi sağlayan bir altyapıyla sunuluyor.
Bir bakışta Nokia 3210 (2024) teknik özellikleri:
- Ekran: 2.4 inç, QVGA
- İşlemci: Unisoc T107
- Bellek: 64 MB
- Depolama: 128 MB (microSD ile 32 GB’a kadar)
- Kamera: 2 Megapiksel, LED flaş
- Batarya: 1450 mAh
- İşletim sistemi: S30+
- Ses: MP3 player, FM radyo, 1 mikrofon, 1 hoparlör
- Bağlantı: Bluetooth 5.0
- Boyut: 122 x 52 x 13.14mm