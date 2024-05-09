Tuşlu telefonda YouTube Shorts: Nokia 3210 (2024) resmen tanıtıldı

09 May 2024 09:08 - Güncelleme : 09 May 2024 09:09

HMD Global, 25 yıl önce piyasaya sürülen Nokia 3210 modelinin yenilenmiş halini karşımıza çıkardı. Halk arasında "asker telefonu" veya "alo desin yeter" kıvamında bir model arayanlara hitap eden 3210, 2024 yılına özel rengarenk tasarımıyla kullanıcıları karşısına çıktı.

Nostalji severlere hitap eden Nokia 3210 (2024), tabii ki bir günümüzde bir cep telefonundan bekleyebileceğiniz özelliklerin çoğuna sahip değil. Kamerası ve LED flaş gibi teknolojilere ev sahipliği yapıyor olsa da özünde bir "akıllı telefon" sınıfına girmiyor.

NOKIA 3210 (2024) ÖZELLİKLERİ

Nokia 3210 (2024), 2,4 inç ekrana, 320 x 240 piksel QVGA çözünürlüğe ve Unisoc T107 işlemcisine sahip. Kulağa şaka gibi gelen 64 MB RAM kapasitesi bulunan cep telefonu, 128 MB'lık yerleşik depolama alanının hafıza kartı ile 32 GB'a kadar genişletilmesine izin veriyor.

2 Megapiksellik tek bir arka kameraya ev sahipliği yapan nostaljik model, S30+ işletim sistemi üzerinde çalışıyor ve 1.450 mAh batarya, 4G, FM Radyo, MP3 çalar, USB-C bağlantı noktası, 3,5 mm kulaklık girişi ve 122 x 52 mm boyut özellikleriyle önümüzde duruyor.

SNAKE OYUNU, T9 DÜĞMELERİ

İkonik T9 fiziksel düğmeleri beraberinde getirmeyi unutmayan Nokia 3210 (2024), yılan oyununu da güncellenmiş bir arayüzle karşımıza çıkarırken, sürpriz bir şekilde YouTube Shorts uygulamasına girip buradaki içerikleri izlemeyi sağlayan bir altyapıyla sunuluyor.

Bir bakışta Nokia 3210 (2024) teknik özellikleri: