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 | Ömer Faruk Dogan

Twitch para kazanma kurallarını değiştiriyor: Abonelikler ve Bits ilk günden açılacak

Twitch para kazanma araçlarını 2025 yılında tüm içerik üreticilerine açacak. Artık yayıncılar, "Affiliate" statüsüne ulaşmayı beklemeden, ilk günden itibaren Bits ve abonelikler aracılığıyla gelir elde edebilecek. Şirket yeni sistemi 2025'in sonlarına doğru hayata geçirmeyi planlıyor.

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KAYNAK:
Engadget
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 09:30

Twitch, 2025 yılı içinde platformdaki daha fazla yayıncıya "Abonelikler" ve "Bits" gibi para kazanma araçlarını açacağını duyurdu. Twitch CEO'su Dan Clancy'nin paylaştığı açık mektupta, yayıncıların artık "Affiliate" statüsüne ulaşmalarına gerek kalmadan para kazanmaya başlayabilecekleri belirtildi.

TWITCH'TE PARA KAZANMAK DAHA KOLAY HALE GELİYOR

Şu anda Twitch'te gelir elde etmek isteyen yayıncılar, belirli bir takipçi sayısına ulaşmalı, belirli saatlerde yayın yapmalı ve "Affiliate" statüsünü kazanmalı. Ancak bu yeni değişiklikle birlikte, artık yayıncılar en baştan itibaren Bits ve aboneliklerden gelir elde edebilecek.

Twitch aboneliklerinde standart gelir paylaşımı, işlem ücretleri ve vergiler sonrası yüzde 50 olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca yayın sırasında alınan her Bit, yayıncıya yaklaşık 0,01 dolar kazandırıyor. Twitch'in bu hamlesi, platformda para kazanmayı daha erişilebilir hale getirmeyi hedefliyor.

Fakat yeni yayıncıların bilmesi gereken önemli bir detay var: Twitch'ten ödeme alabilmek için en az 50 dolar biriktirmek gerekiyor.

YENİ ÖZELLİKLER YOLDA

Clancy'nin duyurusuna göre, Twitch sadece gelir modelini değil, yayıncıların içeriklerini daha iyi yönetmelerini sağlayacak yeni özellikler de sunacak. Bunlar arasında; yayıncıların birlikte para kazanmasını sağlayacak yeni araçlar, yayınlardan daha kolay klip oluşturma için gelişmiş düzenleme araçları ve mobil moderasyon araçlarının genişletilmesi gibi özellikler yer alıyor.

Twitch son birkaç aydır moderasyon ve politika ihlalleri konusundaki yaklaşımını da yeniden gözden geçiriyor. Şubat ayının başlarında şirket, topluluk yönergesi ihlallerini nasıl uygulayacağını değiştirerek ihlallerin belirli bir süre sonra "zaman aşımına uğramasını" sağladı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Twitch abonelik ücreti ne kadar?
Twitch abonelik ücreti 43,90 TL olarak belirlendi.
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