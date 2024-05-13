Twitter kurucusu tarih verdi: Bitcoin 1 milyon doları aşacak

13 May 2024 15:51 - Güncelleme : 13 May 2024 15:53

Kripto para dünyasında en değerli coinlerden biri olan Bitcoin geçtiğimiz günlerde kısa süreliğine 70 bin doları geride bırakmış daha sonra sert bir düşüşle 60 bin dolar civarlarına gerilemişti.

Kripto para projelerinde yaptığı yatırımlarıyla tanınan Twitter kurucusu ve eski CEO'su Jack Dorsey, Bitcoin ile ilgili çarpıcı bir tahminde bulundu. 2030 yılına kadar 1 milyon dolara çıkacağına inandığını açıkladı.

"1 MİLYON DOLARI GEÇECEK"

ABD'li medya kuruluşu Pirate Wires ile yaptığı röportajda Dorsey, "2030 yılına kadar en az 1 milyon dolar olacaktır. Buna ulaşacağını ve bunun ötesine geçeceğini düşünüyorum" ifadesini kullandı.

BITCOIN FİYATI NEDEN YÜKSELİYOR?

Kripto para biriminin ekosistemi ve hareketinin kendisini etkilediğini belirten Dorsey, Bitcoin'in kuruluş hikayesi dışında en şaşırtıcı yanının, üzerinde çalışan, para alan ya da kendisi için satın alan herkesin, onu daha iyi hale getirmek için çaba gösteren herkesin, tüm ekosistemi daha iyi hale getirmesi olduğunu ifade etti, "Bu da fiyatların artmasını sağlıyor" dedi.

Bitcoin ile ilgili olumlu tahminlerde bulunan tek isim Jack Dorsey değil. Sektördeki pek çok kişi BTC'nin 2030 yılında şu ankinden çok daha değerli olacağına inanıyor. Hatta Ark Invest'in kurucusu ve CEO'su Cathie Wood 1,5 milyon dolar gibi uçuk bir tahminde bulunuyor.

2010 yılında 1 BTC'nin değeri yaklaşık 0,06 dolar civarındaydı. Günümüzde ise, haberin yazıldığı tarih itibarıyla 62 bin 750 dolar sularında dolaşıyor.