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 | Murat Makas

Twitter kurucusundan WhatsApp ve Telegram’a rakip uygulama: İnternet olmadan mesaj atılabilecek

Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, WhatsApp ve Telegram'a rakip bir mesajlaşma uygulaması üzerinde çalışıyor. Mesajlaşma uygulamasının internet olmadan çalışabileceği ve Bluetooth gibi ağ kullanabileceği belirtiliyor.

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Twitter kurucusundan WhatsApp ve Telegram’a rakip uygulama: İnternet olmadan mesaj atılabilecek
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 11:08
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 11:08

Twitter’ın kurucusu , WhatsApp ve Telegram gibi popüler uygulamalarına rakip bir mesajlaşma uygulaması üzerinde çalışıyor. Dünyada milyonlarca insan mesajlaşma uygulamaları da dahil olmak üzere diğer uygulamalarda fazla mobil veri tüketiminin önüne geçmek istiyor. Bu sebeple internet bağlantısı gerektirmeyen bir sistem üzerinde çalışılıyor.

Twitter kurucusundan WhatsApp ve Telegram’a rakip uygulama: İnternet olmadan mesaj atılabilecek

BLUETOOTH ÜZERİNDEN ÇALIŞACAK

“Bitchat” adı verilen uygulama, internet bağlantısı olmadan mesajlaşma imkânı sunacak ve Bluetooth üzerinden çalışacak.

Twitter kurucusundan WhatsApp ve Telegram’a rakip uygulama: İnternet olmadan mesaj atılabilecek

Bluetooth mesh ağı kullanarak, kullanıcıların birbirine Wi-Fi ya da hücresel veri olmadan mesaj göndermesini sağlıyor. Chip’te yer alan detaylarda bu tür uygulamalar genellikle yalnızca kısa mesafelerde etkili olabiliyor; ancak Dorsey, geliştirdiği yapının mesajları birbirine bağlı cihazlar aracılığıyla yaklaşık 300 metreye kadar ulaştırabildiğini söylüyor.

BITCHAT MESAJLARI UÇTAN UÇA ŞİFRELEYECEK

Benzer teknolojiler daha önce de gündeme gelmişti. Özellikle Bridgefy adlı uygulama, internet olmadan çalışabildiği ve yetkililer tarafından kolayca izlenemediği için 2019’daki Hong Kong protestolarında dikkat çekmişti. Hem Bridgefy hem de Bitchat, mesajların uçtan uca şifrelendiğini belirtiyor.

Twitter kurucusundan WhatsApp ve Telegram’a rakip uygulama: İnternet olmadan mesaj atılabilecek

Bitchat şu anda Apple’ın TestFlight platformu üzerinde test ediliyor. Dorsey, 10.000 kişilik kullanıcı sınırına ulaşıldığını ve uygulamanın halen geliştirme aşamasında olduğunu söylüyor.

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