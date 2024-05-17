Twitter resmen tarihe karıştı: Artık site adresi de X oldu

17 May 2024 11:13 - Güncelleme : 17 May 2024 11:15

Google artık 'bildiğiniz gibi' değil! Yeni yapay zeka özelliği tanıtıldı

Google artık 'bildiğiniz gibi' değil! Yeni yapay zeka özelliği tanıtıldı

Sosyal ağ platformu Twitter, geçen yıl ismini ve ikonik mavi kuş logosunu 'X'e çevirdikten sonra şimdi de site adresini değiştirdi. Artık platforma erişmek için twitter.com değil, x.com adresi kullanılacak.

Elon Musk'ın resmi sosyal medya hesabından duyurduğu bu karar bugün itibarıyla Türkiye dahil tüm dünyada yürürlüğe girdi. Platformu mobil ve bilgisayarda tarayıcıda kullanmayı tercih eden kullanıcılara şu uyarı gönderildi:

"X.com'a hoş geldin! URL'mizi değiştirdiğimizi bildirmek istiyoruz ancak gizlilik ve veri koruma ayarlarınız aynı şekilde kalacaktır."

TWITTER'A SON DARBE VURULDU

Alan adı geçişi, Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın aldığı şirketi yeniden markalaştırma çalışmalarında sona gelindiğini gösteriyor. X'in resmi hesabı, mobil uygulamaları ve "X Premium" (Twitter Blue) abonelikleri çok uzun süredir yeni markaya taşınmış olsa da adres, twitter.com olarak kalmıştı.

Herhangi bir yazının, fotoğrafın veya video gönderisinin bağlantısını "Paylaş" butonu aracılığıyla kopyaladığınızda ise URL yapısı "x.com/...." olarak gözüküyordu.

1999 YILINDA KURULDU

Öte yandan Musk'ın x.com URL'si ile uzun bir geçmişi olduğunu belirtmek gerekiyor. 1999 yılında bu isim altında bir işletme kurmuş ve daha sonra PayPal ile birleşmişti. Musk, X'in bu modern versiyonu için WeChat benzeri bir "her şey uygulaması" olmasını öngörüyor.