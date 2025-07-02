Twitter (X) çöktü mü? Erişim problemi yaşanıyor

Eski adıyla Twitter olan ve dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan platformu X'e erişim problemi yaşanıyor. Yaklaşık 1 saattir süren problemle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Platformdaki akış düzgün yenilenmiyor veya yüklenmiyor. Ana sayfaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" şeklinde uyarılarla karşılaşıyor...
Eski adıyla Twitter olan ve dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan platformu X'e erişim problemi yaşanıyor. Yaklaşık 1 saattir süren problemle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Platformdaki akış düzgün yenilenmiyor veya yüklenmiyor. Ana sayfaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" şeklinde uyarılarla karşılaşıyor...
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