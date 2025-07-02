Twitter (X) çöktü mü? Erişim problemi yaşanıyor

Eski adıyla Twitter olan ve dünyanın en fazla kullanıcısına sahip olan platformu X'e erişim problemi yaşanıyor. Yaklaşık 1 saattir süren problemle ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Platformdaki akış düzgün yenilenmiyor veya yüklenmiyor. Ana sayfaya giriş yapmaya çalışan kullanıcılar “Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene" şeklinde uyarılarla karşılaşıyor...