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 | Berkay Alptekin

Twitter'ın ikonik kuşu açık artırmada satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı

Elon Musk, Twitter’ı satın alması sonrası yeniden markalaştırmıştı. X olarak değişen Twitter'ın ikonik kuşu da San Francisco’daki eski şirket merkezinden tozlu rafa kaldırılmıştı. Geçtiğimiz gün ikonik kuş, açık artırmada dudak uçuklatan fiyata satıldı.

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Twitter'ın ikonik kuşu açık artırmada satıldı! Fiyatı dudak uçuklattı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.03.2025
saat ikonu 12:28
|
GÜNCELLEME:
22.03.2025
saat ikonu 12:31

Elon Musk’ın Twitter’ı satın aldıtkan sonra X olarak yeniden markalaştırdı. Sosyal medya platformunun ikonik kuş logosu da bu değişim sonrası açık artırmada satıldı. ABD'nin California eyaletinde yer alan San Francisco şehrindeki eski şirket merkezinden kaldırılan tabela, açık artırmada 34 bin 375 dolara (1 milyon 305 bin TL) alıcı buldu.

Nadir ve koleksiyonluk eşyalar üzerine uzmanlaşmış müzayede evi RR Auction, mavi kuş logosunun 3,7 metre genişliğinde, 2,7 metre yüksekliğinde ve 254 kilogram ağırlığında olduğunu belirtti. Ancak, logoyu kimin satın aldığı açıklanmadı.

MUSK, BİRÇOK EŞYAYI SATIŞA ÇIKARMIŞTI

Elon Musk, Twitter’ı yeniden markalaştırırken sadece logoyu değil, şirketin eski tabelalarından mutfak ekipmanlarına, ofis mobilyalarına kadar birçok eşyayı açık artırmaya çıkarmıştı. Twitter dönemine ait hatıra eşyaları koleksiyoncular için büyük bir ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Ancak, birçok kişi için Twitter’ın sembolü haline gelen mavi kuş logosunun beklenenden düşük bir fiyata satılması dikkat çekti. Özellikle, bir iPhone’un bile logodan daha pahalıya alıcı bulması, sosyal medya kullanıcıları arasında şaşkınlık yarattı.

Öte yandan, aynı müzayedede teknoloji tarihine damga vurmuş Apple ürünleri çok daha yüksek fiyatlardan alıcı buldu. Orijinal birinci nesil iPhone, açılmamış ambalajıyla 87 bin 514 dolara satıldı.

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#elon musk
#açık artırma
#twitter
#Mavi Kuş Logo
#Koleksiyon
#Teknoloji
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