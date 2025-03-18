Twitter'ın ikonik 'mavi kuş'u açık artırmaya çıktı! Dudak uçuklatan fiyata satılacak

Elon Musk'ın Twitter'ı X olarak yeniden markalaştırmasının ardından kullanımdan kaldırılan mavi kuş logosu, açık artırmaya çıktı. RR Auction tarafından düzenlenen müzayedede, tabelanın dudak uçuklatan bir fiyata satılması bekleniyor.

Twitter'ın, ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı San Francisco şehrinde bulunan genel merkezinin dışında asılı duran mavi kuş logosu açık artırmaya çıkıyor. Logonun tahminen kaç bin dolara satılacağı belli oldu.

Mevcut satıcı olan RR Auction, tabelayı Elon Musk'ın 2023'te gerçekleştirdiği Twitter hatıraları açık artırmasında satın aldı. Musk, 2022'de şirketi devralmasının ardından, Twitter ile bağlantılı birçok eşyayı (kahve masası dahil) satışa çıkarmıştı. Twitter temalı bir heykel gibi bazı eşyalar binlerce dolara alıcı bulmuştu.

'MAVİ KUŞ' 2023'TE KULLANIMDAN KALDIRILDI

Eski profesyonel basketbolcu olan ve tüm zamanların en iyi basketbolcularından biri kabul edilen Larry Bird'e ithafen "Larry" olarak adlandırılan kuş logosu, Musk'ın 2023'te Twitter'ı X olarak yeniden markalaştırmasıyla birlikte kullanımdan kaldırıldı.

Musk'ın, 2023 yılında Twitter'ın eski tabelalarını sökme girişimi manşetlere taşınmış, hatta polis olay yerine gelerek çalışmaları geçici olarak durdurmuştu. Yeniden markalaşma sürecinde şirketin iç tasarımı da değişti; mavi kuş logoları kaldırılarak yerlerine siyah duvarlar ve X temalı toplantı odaları getirildi. Ayrıca Musk, X'in genel merkezini San Francisco'dan Teksas'a taşıdı.

RR Auction, müzayede ilanında, "Twitter ve açık mavi kuş emekli olmuş olsa da, sembol teknoloji ve sosyal medya tarihinin bir simgesi olmaya devam ediyor. Nike veya Apple Computer gibi markalarla aynı ligde, anında tanınabilen bir amblem" dedi.

TABELANIN DEĞERİ 40 BİN DOLARIN ÜSTÜNDE

Açık artırma evi, tabelanın değerinin 40 bin dolardan fazla olduğunu tahmin ediyor. Pazartesi akşamı itibarıyla 11 teklif verilmişti ve mevcut teklif 21 bin 664 dolara ulaşmıştı. Müzayede 27 Şubat'ta başladı ve potansiyel alıcıların teklif vermek için yalnızca 20 Mart'a kadar süresi var.

Açık artırmada satışa sunulan diğer eşyalar arasında, Steve Jobs'un 1970'lerde imzaladığı Apple çekleri (bir tanesi 89 bin doların üzerinde teklif aldı) ve 205 bin dolardan fazla teklif alan çalışır durumda bir Apple I bilgisayarı bulunuyor.

LOGONUN SAHİBİ, NAKLİYE MASRAFINI KARŞILAMAK ZORUNDA

Öte yandan Twitter kuş logosunu kazanan kişi, yaklaşık yaklaşık 254 kg ağırlığındaki dev tabelanın San Francisco'daki deposundan nihai varış noktasına taşınma masrafını karşılamakla yükümlü olacak.