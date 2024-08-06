Twitter'ın son izi de siliniyor... Elon Musk, X'in merkez ofisini kapattı

06 Ağustos 2024 11:30 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 11:43

Neuralink çipi bir insana daha takıldı! İlk sonuçları Elon Musk açıkladı

Neuralink çipi bir insana daha takıldı! İlk sonuçları Elon Musk açıkladı

Dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk, X platformunda (eski adıyla Twitter) yaptığı bir paylaşımda, sosyal medya şirketinin ABD'nin Kaliforniya eyaletinde San Francisco'da bulunan ana ofisini taşımaktan başka "seçeneği olmadığını" açıkladı.

Musk'ın bu açıklaması, The New York Times gazetesinin X'in CEO'su Linda Yaccarino'nun şirket çalışanlarına gönderdiği ve ofisin kapandığını, çalışanların San Jose ve Palo Alto'ya taşınacağını belirttiği bir e-postayı haber yapmasının ardından geldi.

ELON MUSK, X VE SPACEX'İN OFİSLERİNİ TEKSAS'A TAŞIDI

Elon Musk, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir başka açıklamada, X ve roket şirketi SpaceX'in ofislerini Teksas'a taşıyacağını duyurmuştu. Bu kararın ardında, Kaliforniya'nın yeni cinsiyet kimliği yasaları yer alıyor. Özellikle okulların personelin, çocukların cinsiyet kimliği hakkında kimseye, hatta ebeveynlere bilgi vermesini zorunlu kılacak kurallar koymasını engelleyen yeni yasa Musk'ı kızdırmış durumda.

Musk, X platformunda "Başka seçenek yok. San Francisco'da ödeme işlemleri yapıyorsanız faaliyet göstermek imkansız" diyerek kararının ardındaki gerekçeleri paylaştı ve "Bu yüzden Stripe, Block (CashApp) ve diğerleri taşınmak zorunda kaldı" diye ekledi.

KALİFORNİYA VALİSİ, ELON MUSK'A TEPKİ GÖSTERDİ

Temmuz ayında Musk, Kaliforniya'nın yeni cinsiyet kimliği yasasını yürürlüğe koymasının ardından X ve SpaceX ofislerinin Teksas'a taşınacağını söylemişti. Musk, X'te yaptığı bir paylaşımda bunu "bardağı taşıran son damla" olarak nitelendirmişti.

Buna karşılık olarak Kaliforniya'nın Demokrat Valisi Gavin Newsom, Musk'a yönelik olarak "Diz çöktün" diye cevap verdi ve eski Başkan Donald Trump'ın milyarderi eleştiren 2022 tarihli bir gönderisinin ekran görüntüsünü paylaştı.

Musk, 2022'de Twitter'ı 44 milyar dolara satın almış ve şirketin yapısında önemli değişikliklere gitmişti. Bu değişiklikler arasında işten çıkarmalar ve platformdaki içerik denetimini azaltma yer alıyor. Ayrıca Tesla'nın merkezini 2021'de Teksas'a taşıyan Musk, şu anda bu eyalette ikamet ediyor.