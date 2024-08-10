Uber CEO'su, Elon Musk'ın büyük hevesli olduğu Robotaxi planını eleştirdi: "Bu iş tutmaz"

10 Ağustos 2024 14:44 - Güncelleme : 10 Ağustos 2024 14:45

Uber CEO'su Dara Khosrowshahi, Tesla CEO'su Elon Musk'ın Robotaxi planına dair şüphelerini dile getirdi. Khosrowshahi, Tesla sahiplerinin araçlarını otonom taksiler olarak kiraya vererek yılda 30.000 dolara kadar kazanabileceği fikrine sıcak bakmıyor.

"The Logan Bartlett Show" adlı programda konuşan Khosrowshahi, ortalama bir Tesla sahibinin aracını tamamen yabancı birine kullandırma fikrine sıcak bakmayabileceğini ifade etti. Ayrıca Tesla'nın bu taksilerinin, talebin en yoğun olduğu zirve saatlerde yeterli olamayabileceğini vurguladı.

UBER CEO'SU: ELON MUSK İŞİ HAFİFE ALIYOR

"Muhtemelen Tesla'nızı kullanmak isteyeceğiniz zamanlar, büyük ihtimalle yolculuk talebinin en yoğun olduğu zamanlarla çakışacak" diyen Khosrowshahi, Uber'in bu tür durumlarla başa çıkmak için yarı zamanlı sürücü sayısını hızla artırabilme esnekliğine sahip olduğunu belirtti.

Khosrowshahi, Musk'ın işin donanım üretimi ve müşteri hizmetleri gibi kritik yönlerini hafife alıyor olabileceğini de sözlerine ekledi. "50 bin dolarlık bir donanım parçası üretmek, her gün 30 milyondan fazla işlemi gerçekleştirmekten çok farklı bir iş" dedi. Ayrıca araç içinde yaşanabilecek olası problemler için müşteri hizmetlerinin devreye girmesi gerektiğini hatırlattı.

Uber CEO'su, bu rekabeti "sıfır toplamlı bir oyun" olarak görmediğini ve Tesla ile iş birliğine açık olduğunu söyledi. Tesla'nın kendi otonom araçlarını üretip, bu araçları bir yolculuk çağırma hizmetine dönüştürmek için Uber ile ortaklık yapabileceği bir senaryoyu memnuniyetle karşıladığını belirtti.

TESLA ROBOTAXİ NE ZAMAN ÇIKACAK?

Musk, Tesla'nın 2024 ikinci çeyrek kazanç raporunu açıkladığı sırada yeni tanıtım tarihinin 10 Ekim olduğunu doğruladı. Aynı zamanda gecikmenin Robotaksi'de yapılan bazı değişiklikler nedeniyle olduğunu tekrar etti ancak bu değişikliklerin ne olduğu konusunda detay vermedi.