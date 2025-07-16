Uber ile Çinli Baidu sürücüsüz araçlar için el sıkıştı

Çin merkezli teknoloji devi Baidu ile ABD'li Uber el sıkıştı. İki şirket, Baidu'nun "Apollo Go" olarak adlandırmış olduğu sürücüsüz araçlarını Amerika ve Çin dışındaki çeşitli uluslararası pazarlarda hizmete sunacak.

2025 BİTMEDEN FAALİYETE GEÇECEK

Uber'in büyük taşımacılık ağı ile Baidu'nun dünya çapında 1000'den fazla araçla hizmet verdiği sürücüsüz otomobil filosunu bir araya getirecek olan söz konusu ortaklık kapsamında ilk ortak dağıtımların yıl sonuna kadar Asya ve Orta Doğu'da başlaması bekleniyor.

Geçen ay Uber, Google iştiraki Waymo ile ortaklığını genişleterek ABD'nin Georgia eyaletine bağlı Atlanta şehrinde otonom yolcu taşıma hizmetlerini başlattı ve Pony AI ile May Mobility gibi otonom araç şirketleriyle de anlaşmalar imzaladı. Ek olarak Tesla da Teksas'ın Austin kentinde uzun zamandır beklenen robotaksi hizmetlerini devreye aldı.

Çinli robotaksi firmaları küresel genişlemeye daha fazla odaklanıyor. Apollo Go, şu anda Dubai ve Abu Dabi dahil olmak üzere 15 şehirde hizmet veriyor ve mayıs ayında 11 milyondan fazla yolculuk tamamlamıştı. Pony AI ise Baidu ve WeRide'den sonra Orta Doğu'da araçlarını dağıtma anlaşması imzalayan üçüncü Çinli otonom araç şirketi oldu.

Baidu'nun kurucu ortağı ve CEO'su Robin Li, yaptığı açıklamada, "Uber ile yapılan ortaklık, teknolojimizi küresel ölçekte dağıtma noktasında önemli bir kilometre taşıdır" ifadelerini kullandı.