Ubisoft bombayı patlattı: Assassin's Creed Remake oyunları resmen geliyor

28 Haziran 2024 11:59 - Güncelleme : 28 Haziran 2024 12:01

Eski Assassin's Creed oyunları, daha yeni konsollar ve daha güçlü bilgisayarlar için geliştirilmiş grafikler ve diğer iyileştirmelerle modern yeniden tasarımlara kavuşmak üzere.

Ubisoft Üst Yöneticisi (CEO) Yves Guillemot, şirketin web sitesindeki bir röportajda, serinin bir sonraki adımının ne olacağı sorulduğunda Assassin's Creed'in yeniden yapımlarının yolda olduğunu açıkladı.

ASSASSIN'S CREED REMAKE OYUNLARI GELİYOR

Yeniden yapımların, şirketin kurduğu eski dünyaları yeniden ziyaret etmesine ve modernize etmesine olanak sağlayacağını belirten Guillemot, "[Eski] Assassin's Creed oyunlarının bazılarında hâlâ son derece zengin dünyalar bulunuyor" ifadesini kullandı.

Guillemot ayrıca Ubisoft'un amacının Assassin's Creed oyunlarının daha düzenli olarak çıkması olduğunu "ancak bunun her yıl aynı deneyim olmaması gerektiğini" söyledi.

ASSASSIN'S CREED HEXE NASIL OLACAK?

Kutsal Roma İmparatorluğu'ndaki cadı mahkemeleri sırasında geçecek olan Assassin's Creed Hexe hakkında da konuşan CEO, bu oyunun "Assassin's Creed Shadows'tan çok farklı olacağını" sözlerine ekledi.

Shadows, Sengoku döneminin sonunda Japonya'da geçiyor ve feodal lord Oda Nobunaga da dahil olmak üzere o döneme ait gerçek olayları ve tarihi figürleri içeriyor. Dünya çapında 15 Kasım'da satışa sunulacak.

HANGİ ASSASSIN'S CREED OYUNLARI REMAKE OLACAK?

Öte yandan Guillemot, Ubisoft'un hangi oyunları yeniden yapacağını söylemedi.

Kotaku sitesi daha önce şirketin Assassin's Creed 4: Black Flag'in yeni bir versiyonu üzerinde çalıştığını bildirmişti. 18'inci yüzyıl korsanlarına odaklanan aksiyon-macera oyunu 2013 yılında piyasaya sürülmüştü ve serinin en sevilen oyunlarından biriydi.