Ubisoft Forward 2024 etkinliği bitti: Yeni Star Wars, Assassin's Creed Shadows ve dahası...
Editör: Ömer Faruk Doğan / Kaynak: IGN
11 Haziran 2024 17:31 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:31
Ubisoft, "Ubisoft Forward 2024" etkinliğinde oyunseverlere birçok heyecan verici yapım tanıttı. Star Wars Outlaws ve Assassin's Creed Shadows gibi yeni oyunların yanı sıra, Prince of Persia: The Sands of Time'ın yeniden yapımı gibi sürprizler de etkinlikte duyuruldu
Ubisoft, oyun dünyasının en çok beklenen etkinliklerinden biri olan Ubisoft Forward 2024'ü gerçekleştirdi. Oyun tutkunlarının dört gözle beklediği bu etkinlikte, yeni Star Wars ve Assassin's Creed oyunları başta olmak üzere birbirinden ilgi çekici yapımlar tanıtıldı.
Etkinliğin en çok dikkat çeken duyurularından biri, Star Wars Outlaws oldu. Bu oyun 30 Ağustos 2024 tarihinde çıkacak. Bununla birlikte Ubisoft Forward 2024'ün bir diğer yıldızı ise Assassin's Creed Shadows oldu. Serinin en yeni oyunu 15 Kasım'da piyasaya sunulacak.
UBISOFT FORWARD 2024 (TANITILAN TÜM OYUNLAR)
Ubisoft Forward 2024 konferansında duyurulan oyunlar şu şekilde:
- Star Wars Outlaws
- Assassin's Creed Shadows
- Anno 117: Pax Romana
- Prince of Persia: The Lost Crown DLC
- Avatar: Frontiers of Pandora - The Sky Breaker
- XDefiant Sezon 1 Tanıtım Fragmanı
- Skull and Bones Güncelleme Duyurusu
Kaynak: IGN