Ubisoft Forward 2024 etkinliği bitti: Yeni Star Wars, Assassin's Creed Shadows ve dahası...

11 Haziran 2024 17:31 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:31

Ubisoft, oyun dünyasının en çok beklenen etkinliklerinden biri olan Ubisoft Forward 2024'ü gerçekleştirdi. Oyun tutkunlarının dört gözle beklediği bu etkinlikte, yeni Star Wars ve Assassin's Creed oyunları başta olmak üzere birbirinden ilgi çekici yapımlar tanıtıldı.

Etkinliğin en çok dikkat çeken duyurularından biri, Star Wars Outlaws oldu. Bu oyun 30 Ağustos 2024 tarihinde çıkacak. Bununla birlikte Ubisoft Forward 2024'ün bir diğer yıldızı ise Assassin's Creed Shadows oldu. Serinin en yeni oyunu 15 Kasım'da piyasaya sunulacak.

UBISOFT FORWARD 2024 (TANITILAN TÜM OYUNLAR)

Ubisoft Forward 2024 konferansında duyurulan oyunlar şu şekilde: