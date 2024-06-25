Üç yaşından beri epilepsi hastasıydı! Çığır açan yöntemle nöbetlerinden kurtuldu

25 Haziran 2024 09:19 - Güncelleme : 25 Haziran 2024 09:19

Bilim insanları, bazı kişilerin neden Koronavirüse hiç yakalanmadığını buldu

Bilim insanları, bazı kişilerin neden Koronavirüse hiç yakalanmadığını buldu

İngiltere'de epilepsi nöbetiyle hayatı adeta zindan olan bir çocuk, kafatasına yerleştirilen bir implant sayesinde nöbetlerini kontrol altına alan dünyadaki ilk hasta oldu.

Daily Mail'in aktardığına göre, 13 yaşındaki Oran Knowlson, beyninin derinliklerine elektrik sinyalleri gönderme yoluyla çalışan "nörotransmitter" sayesinde nöbetlerinden yüzde 80 oranında kurtulmayı başardı.

ORAN KNOWLSON'UN EPİLEPSİ NÖBETLERİ ÜÇ YAŞINDA BAŞLADI

Oran, henüz üç yaşındayken Lennox-Gastaut sendromu adı verilen nadir ve tedaviye dirençli bir epilepsi türüne yakalandı. Bu hastalık, düzenli nöbetlere ve öğrenme güçlüklerine neden oluyor. Üç yaşından bu yana istisnasız her gün devam eden nöbetler, Oran'ın yere düşmesine, şiddetle titremesine ve bilincini kaybetmesine yol açıyordu. Bazı durumlarda ise nefesi kesildiği için acil müdahale gerektiriyordu.

Oran'ın annesi Justine Knowlson, epilepsi hastalığının oğlunu dünyadan kopardığını belirterek, "Üç yaşında mutlu, enerjik bir çocukken aldığı ilaçlar ve geçirdiği nöbetler nedeniyle dünyayla bağ kurmakta zorlanmaya başladı." diye konuştu.

BEYNİNE ŞARJ EDİLEBİLİR PICOSTIM CİHAZI TAKILDI

Oran, CADET (Children's Adaptive Deep Brain Stimulation for Epilepsy Trial) projesinin bir parçası olarak Ekim 2023'te Picostim nörotransmitter adlı şarj edilebilir cihazın yerleştirilmesi için ameliyat oldu.

Bu cihaz, beynin derinlerine yerleştirilen elektrotlara sürekli bir akım göndererek anormal elektrik sinyallerini engelliyor ve nöbet aktivitesini azaltıyor. Cihazın açılmasının ardından çocuğun hayatı tamamen değişti. Nöbetleri yüzde 80 azalırken şiddeti de önemli ölçüde düştü.

LENNOX GASTAUT SENDROMU NEDİR?

Lennox-Gastaut sendromu, epilepsili her 100 çocuktan 1 veya 2'sini etkileyen ve genellikle çocuk üç ay ile beş yaş arasındayken başlayan nadir bir epilepsi sendromu olarak biliniyor. Bu sendrom, düzenli nöbetler ve öğrenme güçlüklerine neden oluyor.