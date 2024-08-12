Üç yıl hattını değiştirmeyene bedava iPhone! Heyecan veren kampanya

12 Ağustos 2024 12:03 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 13:10

Apple'ın son model akıllı telefonu olan iPhone 15, şu anda mobil cihaz sektöründe en güçlü akıllı telefonlardan birisi. Bu cihaza sahip olmak içinse Türkiye'de en az 58 bin TL'yi gözden çıkarmak gerekiyor. ABD'de ise iPhone 15'in fiyatı 799 dolardan başlıyor.

VERIZON, ÜÇ YIL KALMA SÖZÜ VEREN ÜCRETSİZ IPHONE SUNUYOR

ABD'nin en büyük telefon operatörlerinden Verizon, kullanıcılarına cazip bir fırsat sunarak ücretsiz iPhone edinme imkanı sağladı. Şirketin internet sitesinden alınan bilgiye göre bu kampanya hem yeni hem de mevcut müşterilere yönelik olup, belirli bir sınırsız veri planıyla üç yıllık taahhüt verilmesini gerektiriyor.

Verizon'un teklifi, iPhone 15 Pro gibi üst düzey modellerin yanı sıra Apple'ın diğer akıllı telefonlarını da içeriyor. Örneğin iPhone 14, iPhone 13 ve iPhone SE gibi 15'e kıyasla daha uygun fiyatlı modeller de bu kampanya kapsamında satışa sunuluyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşterilerin, Verizon'un sınırsız veri planlarından birine abone olması ve bu planı 36 ay boyunca sürdürme sözü vermesi şart. iPhone'un bedeli her ay faturaya yansıtılan kredi ile karşılanıyor, bu da cihazı üç yıl içinde tamamen ücretsiz hale getiriyor.

IPHONE 15 VE 15 PRO'NUN FİYATI NE KADAR?

Apple Türkiye'nin internet sitesinden alınan bilgiye göre, iPhone 15'in fiyatı 128GB model için 58 bin 499 TL iken, 512 GB'lık modeli tercih edenlerin 71 bin 999 TL ödemesi gerekiyor. iPhone 15 Pro'da ise 128 GB'lık model 75 bin 499 TL'den başlıyor, 1 TB'lık modelle birlikte bu fiyat 107 bin 999 TL'ye kadar yükseliyor.

iPhone 15'in ABD'deki fiyatı 128 GB'lık model için 799 dolar, 512 GB'lık model için 1099 dolar. iPhone 15 Pro'nun fiyatı ise 999 dolar ile 1599 dolar arasında değişiyor.