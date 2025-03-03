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 | Murat Makas

Uçağın en güvenli bölümü neresi? Uzman isim merak edilen soruyu yanıtladı

Dünyada halen en güvenilir seyahat aracı uçak olarak öne çıkıyor. Uçak kazalarının oranı düşük olsa da son zamanlarda yaşanan kazalar vatandaşları tedirgin etti. Uçağın en güvenli kısmı ile ilgili detaylar ortaya çıktı. Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (SBTÜ) Dr. Öğretim Üyesi Yunus Çelik uçağın en güvenli kısmını açıkladı.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 15:10

Ülkeler yeni nesil uçaklar geliştirerek hava üstünlüğünde yeni başarılara ulaşmak istiyor. Dünya genelinde her gün on binlerce uçak seyahati gerçekleşirken uçak kazası oranı hala düşük seviyelerde yerini koruyor. Bu durum hava yolculuğunun günümüzde en güvenli ulaşım aracı olduğunu ve gelecekte de böyle kalmaya devam edebileceğini gösteriyor. Ancak yaşanan her uçak kazası hem sosyal medyada hem de geleneksel medyada geniş yankı uyandırarak insanlarda endişe oluşturuyor. ABD'nin Alaska eyaletinde meydana gelen kazalar ürküttü. Vatandaşlar uçak yolculuğunda en güvenilir kısmı merak ediyor. SBTÜ Uçak Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Yunus Çelik konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

UÇAKLA SEYAHAT HALA EN GÜVENLİ ARAÇ

Dr. Öğr. Üyesi Yunus Çelik, uçak kazalarının birden fazla nedenden dolayı meydana gelebileceğini belirterek, şunları söyledi:
"Dünyada her gün on binlerce uçuş yapılmakta. Fakat kaza oranına baktığımızda uçak kazalarının oranı çok çok düşük. Uçakla seyahat hala günümüzde en güvenli ulaşım aracıdır ve yakın gelecekte de böyle olmaya devam edecektir. Tabii ki yaşanan bu uçak kazalarından sonra hem sosyal sosyal medyada hem de yerel medyada yapılan uçak kazası haberlerinden dolayı insanlarda bir endişe oluştu. Ama şunu söylemeliyim bu nadir yaşanan uçak kazaları hem mühendisler için hem de bilim insanları için bir araştırma konusudur. Nedenleri ve ileride alınacak önlemler konusu ve çok detaylı bir şekilde bu araştırmalar yapılmakta. Biz uçak kazalarını dört ana başlık altında inceleyebiliriz, sınıflandırabiliriz. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi teknik arızalar. Burada uçağın motorundan kaynaklı ya da uçağın elektronik sisteminden kaynaklı hataları bu sınıfa dâhil edebiliriz. Diğeri ise insan kaynaklı hatalardan meydana geliyor. Burada en önemlisi pilotaj hataları ve hava trafik kontrolündeki yanlış yönlendirmeler, insan kaynaklı uçak kazalarına sebep olabilmektedir. Bir diğeri ise çevresel faktörlerdir. Yani burada uçağın şiddetli hava şartlarına maruz kalması ya da kuş çarpması gibi etkenler bu sınıfta sayılabilir. Son olarak sabotaj ya da terörizm etkisinden dolayı uçak kazaları meydana gelebiliyor."

PİLOTAJ HATALARI YAKLAŞIK YÜZDE 50 İLE 70 ORANINDA

Dr. Çelik, uçak düştükten sonra enkaz ve çevre şartlarının detaylı bir şekilde incelendiğini söyleyerek, "Biz uçak kazalarına baktığımızda, uçak kazalarını oransal olarak şu şekilde sınıflandırabiliriz. İnsan kaynaklı yani pilotaj hataları yaklaşık yüzde 50 ile 70 oranında bir değere sahiptir. Bu da pilotların bilgi eksikliğinden kaynaklı olabilir ya da yoğun uçuş tempolarından dolayı bir yorgunluk ya da stresi yönetememe gibi durumlardan, pilotaj hatalarından kaynaklı kazalar meydana gelebilir.'' dedi.

MEKANİK ARIZA

Diğeri ise mekanik arızalardan kaynaklanan kazalar olduğunu söyleyen Çelik, ''Bu da yüzde 20 ile 30 arasında bir orana sahiptir. Bir diğer şart ise hava şartları bu da yaklaşık yüzde 10 ile 20 arası bir orana sahiptir. Burada da buzlanma, türbülans, yoğun türbülans ya da yıldırım gibi etkiler uçak kazalarına neden olabilir. Tabii ki uçak kazası nadir de olsa olabiliyor. Sonrasında birkaç adımda bir araştırma soruşturma yapılır. Bunlardan tabii herkesin bildiği gibi kara kutu incelenmesi yapılır. Alan incelemesinde uçak düştükten sonra enkazı ve çevre şartları detaylı bir şekilde incelenir. Bu inceleme ve soruşturma sonrasında uzmanlar tarafından yapılan bu analizler raporlanır ve yayınlanır" diye konuştu.

"UÇAĞIN DÜŞÜŞ ŞEKLİNE BAĞLI"

Uçağın en güvenli kısmının arka bölüm olduğuna dair düşünceler olduğunu ifade eden Çelik, "Tabii son dönemlerde özellikle geçtiğimiz aralık ayının içerisinde 4 gün arayla iki farklı uçak kazası meydana geldi bu kazalardan sonra özellikle sosyal medyada bazı sorular gözümüze çarpıyor. Bu soruların en önemlisi uçağın arka tarafı mı yoksa ön tarafı mı daha güvenli diye. Aslında bunun net bir cevabı yok. Bununla alakalı yapılan deneysel çalışmalar var. Özellikle deneme düşüşlerinde parçalanma şekline göre uçağın hangi kısmının daha güvenli olduğu ve genel bir kanı olarak uçağın arka kısmının daha güvenli olduğu yönünde bir düşünce var. Dediğim gibi bu sadece bu tamamen uçağın düşüş şekline göre değişen bir durumdur" şeklinde konuştu.

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Sıkça Sorulan Sorular

Uçaklar gece önünü nasıl görür?
Sivil uçakların gece görüşü için özel sistemlere ihtiyacı yoktur. uçağın bir yerden başka bir yere yolunu bularak gitmesini sağlayan sistem, uçağı navigation sistemidir. aynı şekilde gündüz uçuşlarının da gece uçuşlarından bir farkı yoktur.
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