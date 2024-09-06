Uçak iletişimine 'yerli' dokunuş: Uçaklar artık uydu ve GSM ile her yerde bağlı kalacak!

06 Eylül 2024 13:59 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 14:00

CTech, Defence in Space etkinliğinde tanıtacağı yeni TrackARX ürünü ile uçakların uydu ve hücresel ağlar üzerinden kesintisiz iletişim kurmasını sağlayarak havacılıkta önemli bir adım atmayı hedefliyor. Türkiye'den tek altın sponsor olarak katılan CTech, bu yeni teknolojiyle global arenada dikkat çekiyor.

Türkiye'nin teknoloji alanındaki şirketlerinden biri olan CTech, havacılık ve uzay endüstrisinde dikkat çekici bir adım daha atıyor. CTech, yerli milli haberleşme teknolojileri alanındaki yeni çözümüyle, uluslararası arenada büyük bir etki oluşturmaya hazırlanıyor.

UÇAKLARIN KESİNTİSİZ İLETİŞİM KURMASINI SAĞLAYACAK

İlk kez uluslararası bir platformda tanıtılacak bu teknolojik ürün, uçakların hem uydu hem de hücresel ağlar üzerinden kesintisiz iletişim kurmasını sağlayarak havacılıkta yeni bir dönem başlatacak. 10-11 Eylül tarihlerinde Londra'da gerçekleştirilecek olan Defence in Space etkinliği, CTech'in bu yeni çözümünü global teknoloji camiasına tanıtacağı önemli bir fırsat olacak.

Hava, kara, deniz ve uzay platformlarına yönelik en son haberleşme teknolojilerini sunan CTech, bu etkinlikte Türkiye'den tek Gold Sponsor firma olarak öne çıkıyor.

CTech Genel Müdürü Cüneyd Fırat, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Defence in Space" etkinliğinde üst düzey askeri ve sivil yetkilileri, karar vericileri ağırlayarak yeni iş birliği fırsatlarını değerlendireceklerini söyledi.

Fırat, "Türkiye'de öncü, dünyada oyuncu firma olma" vizyonuyla hareket ettiklerini ifade etti. Savunma ve uzay alanındaki en prestijli etkinliklerden biri olan "Defence in Space"e Türkiye'den tek altın sponsor firma olarak katıldıklarını vurgulayan Fırat, bu etkinlikte özellikle uydu haberleşmesi ve uzay teknolojilerine yönelik çözümlerini paylaşarak, sektördeki yenilikçi yaklaşımlarını tanıtacaklarını işaret etti.

Fırat, 200 bin saatin üzerindeki uçuş deneyimi ile kendini tüm operasyonel şartlarda ispatlamış uydu haberleşme ürünleri ve fırlatıldığından bu yana görevini başarıyla gerçekleştiren TÜRKSAT 6A'daki alt sistemleri gibi örnek projelerini vurgulamak istediklerini sözlerine ekledi.

Fırat, ilk kez Defence in Space etkinliğinde tanıtacakları yeni TrackARX ürünlerinin hareketli platformlar için tasarlanan, hareket halindeyken GSM ve uydu üzerinden veri ve ses haberleşmesini sağlayacağı bilgisini paylaştı.

İki hizmeti tek bir ürün üzerinden sunarak operasyonel maliyetleri azaltan TrackARX ile platform içinden GSM (hücresel) ve uydu üzerinden ses, SMS, Push-to-talk ve veri iletimi kabiliyeti sağlanacağını kaydeden Fırat, bu ürünün uçakların lokasyondan bağımsız olarak, Iridium ve Inmarsat uyduları ve ayrıca hücresel ağlar üzerinden iletişimde kalmasını sağlayarak, kesintisiz veri ve ses haberleşmesi sunma özelliğine sahip olduğunu paylaştı.

Fırat, "Basit ve kullanıcı dostu arayüzü ile kolay kullanım kontrolleri ve entegre NVIS Class B uyumlu kontrol paneli sayesinde pilot ve operatörler en yoğun anlarda TrackARX ile kolayca iletişim kurabiliyor." diyerek sözlerini tamamladı.