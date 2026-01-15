Uçaklarda powerbank dönemi değişiyor: Kurallar sertleşti

Kategoriler
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), 1 Ocak 2026’dan itibaren uçaklarda powerbank taşınmasına ilişkin kuralları sıkılaştırıyor. Powerbank’ler yalnızca kabin bagajında taşınacak, uçuş sırasında şarj edilmeleri ya da başka cihazları şarj etmek için kullanılması yasaklanacak.
Uluslararası havacılıkta güvenliği artırmayı hedefleyen önemli bir düzenleme hayata geçiriliyor. IATA, lityum piller ve powerbank’lerle ilgili mevcut uygulamaları gözden geçirerek yeni ve daha katı kurallar belirledi. 1 Ocak 2026 itibarıyla geçerli olacak bu değişikliklerle amaç net: Uçuş sırasında ortaya çıkabilecek yangın risklerini en aza indirmek.
Yeni düzenlemeye göre powerbank ve benzeri lityum pil içeren cihazlar yalnızca kabin bagajında taşınabilecek. IATA, kargo bölümünde çıkabilecek bir yangının geç fark edilme riskine dikkat çekerek bu kararı aldığını vurguluyor. Aynı gerekçeyle powerbank’lerin üst bagaj dolaplarına konulmasına da izin verilmeyecek.
Yolcuların yanlarında getirdiği powerbank’leri ön koltuk cebinde, koltuğun altındaki el bagajında ya da doğrudan üzerlerinde bulundurmaları istenecek. Böylece olası bir arıza ya da aşırı ısınma durumunda kabin ekibinin hızlıca müdahale etmesi mümkün olacak.
Kurallar yalnızca taşıma şartlarıyla sınırlı değil. Yeni dönemde powerbank’lerin uçak içi prizlerden şarj edilmesi yasaklanıyor. Dahası, bu cihazların uçuş sırasında telefon, tablet ya da başka elektronik ürünleri şarj etmek için kullanılması da mümkün olmayacak. Ancak hayati öneme sahip tıbbi cihazlar bu kısıtlamanın dışında tutuluyor.
IATA, powerbank’ler için kapasite sınırlarını da açıkça belirledi.
• 100 Wh’ye kadar olan powerbank’ler ek bir izne gerek olmadan taşınabilecek.
• 100 Wh ile 160 Wh arasındaki cihazlar için havayolundan önceden onay alınması şart olacak.
• 160 Wh üzerindeki powerbank’lerin uçağa kabul edilmeyeceği belirtildi.
Ayrıca her yolcunun en fazla iki adet powerbank taşımasına izin verilecek.