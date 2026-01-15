Uçaklarda powerbank dönemi değişiyor: Kurallar sertleşti

POWERBANK’LER SADECE KABİNDE TAŞINACAK

Yeni düzenlemeye göre powerbank ve benzeri lityum pil içeren cihazlar yalnızca kabin bagajında taşınabilecek. IATA, kargo bölümünde çıkabilecek bir yangının geç fark edilme riskine dikkat çekerek bu kararı aldığını vurguluyor. Aynı gerekçeyle powerbank’lerin üst bagaj dolaplarına konulmasına da izin verilmeyecek.

Yolcuların yanlarında getirdiği powerbank’leri ön koltuk cebinde, koltuğun altındaki el bagajında ya da doğrudan üzerlerinde bulundurmaları istenecek. Böylece olası bir arıza ya da aşırı ısınma durumunda kabin ekibinin hızlıca müdahale etmesi mümkün olacak.