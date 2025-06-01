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 | Ömer Faruk Dogan

Ücretsiz internet hizmeti resmen duyuruldu! Tüm bölgelerde geçerli olacak

Türksat AŞ'nin Türkiye genelinde uygulayacağı yeni kampanya ile birlikte evliliğe adım atan çiftler, 50 Mbps hızında sınırsız internet hizmetinden ilk 3 ay boyunca ücretsiz faydalanabilecek.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
01.06.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
01.06.2025
saat ikonu 14:35

Türksat AŞ, "Aile Yılı" kapsamında yeni evlenen çiftlere yönelik bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, 50 Mbps hızında sınırsız internet hizmeti ilk 3 ay boyunca ücretsiz olarak sunulacak. Uygulama, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın desteklediği "Aile Yılı" vizyonuna katkı sağlamak ve yeni evlenen çiftlerin dijital ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlıyor.

ALTYAPISI UYGUN TÜM BÖLGELERDE GEÇERLİ

Yeni evlenenlere kurumun Kablonet markası üzerinden 50 Mbps sınırsız internet hizmeti, ilk 3 ay boyunca ücretsiz sunulacak, ardından gelen 12 ay boyunca hizmet için aylık 439 lira ödenecek.

Kampanya, yıl sonuna kadar altyapısı uygun olan tüm bölgelerde geçerli olacak. Ayrıca 50 Mbps hızın yanı sıra 100 Mbps hız için ilk 3 ay yine ücretsiz olmak üzere, sonraki 12 ayda aylık 589 lira, 200 Mbps hız için 639 lira, 500 Mbps hız için 739 lira ve 1000 Mbps hız için ise 839 lira ödenerek kampanyadan faydalanılabilecek.

Sadece evliliğin ilk yılı içinde başvuran çiftleri kapsayan bu fırsat, ekonomik destek sunmasının yanında, genç ailelerin dijital dünyaya güçlü bir başlangıç yapmasına olanak tanıyacak.

Aile yapısının güçlendirilmesinin sadece sosyal değil, aynı zamanda dijital anlamda desteklenmesi amacıyla başlatılan kampanyadan faydalanmak isteyen kullanıcılar, evlilik cüzdanlarıyla birlikte Türksat il müdürlükleri veya Kablonet satış noktalarına başvurarak tarifeye geçiş yapabilecek.

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Sıkça Sorulan Sorular

Ücretsiz internet hizmeti hangi hızı ve süreci kapsıyor?
Türksat, kampanya kapsamında 50 Mbps hızında sınırsız internet hizmetini yeni evlenen çiftlere ilk 3 ay boyunca tamamen ücretsiz sunuyor.
ETİKETLER
#ücretsiz internet
#türksat
#Internet Kampanyası
#Aile Yılı
#Yeni Evli Çiftler
#Kablonet
#Dijital Ihtiyaçlar
#Teknoloji
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