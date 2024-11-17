Ukrayna yapımı STALKER 2 oyunu, Rusya'yı karıştırdı: Oynayanlar "teröre destekten" ceza alabilir

17 Kasım 2024 12:11 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 12:13

Ukrayna merkezli GSC Game World tarafından geliştirilen STALKER 2: Heart of Chornobyl oyunu, Rusya'da tartışmalara yol açtı. Rus hükümetinin, oyunun içeriğinde aşırılık veya etnik nefret bulunması durumunda yasaklama kararı almayı ve oyunu oynayanları "terörizmi desteklemek" suçlamasıyla cezalandırmayı değerlendirdiği öğrenildi.

Yakında yayınlanacak Ukrayna​ yapımı STALKER 2: Heart of Chornobyl oyunu, Rusya’yı karıştırdı. RBC-Ukraine News'e göre Rus hükümeti STALKER 2’yi yasaklamayı düşünüyor. Dahası, Rusya​'da oyunu oynayan kişiler "terörizmi maddi olarak desteklemekten" cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

STALKER 2, RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI​ NEDENİYLE ERTELENMİŞTİ

Konuyla ilgili bilgi vermek gerekirse, STALKER 2 Kiev merkezli GSC Game World stüdyosu tarafından geliştirildi. Oyunun başlangıçta 2022 sonlarında piyasaya sürülmesi planlanıyordu. Ancak Rusya-Ukrayna savaşı ve birkaç geliştiricinin Çek Cumhuriyeti'ne taşınmasıyla ortaya çıkan karışıklık, iki yıllık bir gecikmeye neden oldu.

RBC Ukraine News, STALKER 2: Heart of Chornobyl’in ve Rusya'daki oyuncuların yasal durumunu birkaç faktörün etkileyebileceğini bildirdi.

RUSYA: AĞIR TEDBİRLER ALABİLİRİZ

İlk olarak, oyun içeriğine bağlı olarak tamamen yasaklanabilir. Rusya Devlet Duması Bilgi Politikası Komitesi Birinci Başkan Yardımcısı Anton Gorelkin, “Oyunda aşırıcılık, terörizmin meşrulaştırılması veya etnik nefretin kışkırtılması gibi yasa dışı içeriklerin bulunması halinde en ağır tedbirler alınabilir” dedi.

RBC'nin Rus avukat Mikhail Mushailov'un görüşlerine dayandırdığı haberine göre ikinci olarak, oyuncular “cezai suçlamalarla karşı karşıya kalabilir”. Bu, muhtemelen geliştiricilerin Ukrayna ordusunu herhangi bir şekilde desteklediğinin tespit edilip edilemeyeceğine bağlı olacak.

Geçtiğimiz ay GSC Game World yapımcısı Evgeniy Kulik, BBC'ye yaklaşan sürüm hakkında konuştu. Kulik, STALKER 2’nin orijinaline layık bir devam oyunu olması için ne kadar çaba sarf edildiğinden bahsetti.

“Stüdyo ekibimizin belki de yarısı şu anda sürekli öldürülme tehdidi altında çalışıyor” diyerek Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle zor zamanlardan geçtiklerini belirten Kulik, buna rağmen oyunu tamamlamanın ve yayınlamanın çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

STALKER 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

STALKER 2: Heart of Chornobyl, 20 Kasım’da Xbox Series X/S ve PC platformları için yayınlanacak.