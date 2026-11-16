UKXperience, COP31’de gençlerin iklim eylemine katılımını güçlendirdi

Türkiye’nin 81 ilinden gönüllülere ulaşan çalışmalarını Antalya’ya taşıyan şirket, COP31 sürecinde gençlerin uluslararası iklim gündemine katılımını destekliyor.

İklim değişikliğiyle mücadelede toplumsal farkındalığın artırılması ve gençlerin sürece aktif katılımı, COP31’in önemli gündem başlıkları arasında yer alıyor. Bu doğrultuda COP31 Türkiye Gönüllülük Programı kapsamında çalışmalar gerçekleştiren UKXperience, Türkiye genelinde yürüttüğü üniversite buluşmaları ve Gönüllülük TIR’ı organizasyonlarıyla gençlerle doğrudan temas kurdu.

Program kapsamında 26 üniversiteyi ziyaret ettiklerini belirten UKXperience Kurucusu Uğur Karaboğa, “Bizim için bu yolculuğun en değerli tarafı, Türkiye’nin dört bir yanındaki gençlerle aynı gelecek hedefi etrafında buluşmak oldu. 81 ilden gönüllülere ulaşarak iklim değişikliğinin yalnızca bugünün değil, gelecek kuşakların da meselesi olduğunu birlikte konuştuk” dedi.

26 ÜNİVERSİTEDE GENÇLERLE BULUŞTU

Gönüllülük TIR’ı ile farklı şehirlerin meydanlarında da etkinlikler düzenleyen UKXperience, iklim farkındalığının üniversite kampüslerinden toplumsal yaşamın farklı alanlarına taşınmasına katkı sağladı. Gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımını artırmayı hedefleyen şirket, sürdürülebilir bir gelecek için bireysel sorumlulukların yanı sıra ortak hareket etmenin önemini vurguladı.

Çalışmaların temelinde gençlerin yalnızca izleyici değil, dönüşümün aktif bir parçası olması gerektiğini ifade eden Karaboğa, “İklim eyleminde kalıcı sonuçlar elde edebilmek için toplumun bütün kesimlerinin sürece dahil olması gerekiyor. Özellikle gençlerin enerjisini, fikirlerini ve gönüllülük heyecanını harekete geçirmek bizim için çok önemli. Üniversite ziyaretlerimiz ve Gönüllülük TIR’ımızla bu katılımı ülke geneline yaymayı amaçladık” diye konuştu.

ANTALYA’DA ULUSLARARASI ETKİYE ODAKLANDI

Türkiye genelindeki çalışmalarını Antalya’ya taşıyan UKXperience, COP31 sürecinde gençlerin enerjisini uluslararası bir organizasyonla buluşturuyor. Şirket, iklim eyleminde iş birliğinin önemine dikkat çekerken kamu, özel sektör, üniversiteler ve gönüllüler arasındaki ortak vizyonun kalıcı etkiler oluşturacağına inanıyor.

COP31’in Türkiye açısından önemli bir uluslararası buluşma olduğuna işaret eden Karaboğa, “UKXperience olarak Türkiye’nin dört bir yanında oluşturduğumuz bu gönüllülük enerjisini şimdi Antalya’ya taşıyoruz. COP31 gibi uluslararası ölçekte önemli bir organizasyonun parçası olmak, gençlerin sesini ve katkısını daha geniş bir platforma ulaştırmak açısından büyük değer taşıyor. Biz ortak vizyonun kalıcı etkiye dönüşmesine inanıyoruz. Sürdürülebilir bir gelecek için dönüşümün yalnızca konuşulan değil, birlikte hayata geçirilen bir süreç olması gerektiğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.