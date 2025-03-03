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 | Murat Makas

ULAQ'ın yeni modelleri Mavi Vatan için göreve hazır

Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) olan ULAQ'ın yeni modelleri Mavi Vatan için göreve hazır. İlk testlerini başarıyla tamamlayan ULAQ 12 ASuW deniz kuvvetlerine teslim edilecek.

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ULAQ'ın yeni modelleri Mavi Vatan için göreve hazır
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.03.2025
saat ikonu 14:40
|
GÜNCELLEME:
03.03.2025
saat ikonu 14:40

Türk savunma sanayisinin birbirinden caydırıcı projeleri denizde de söz sahibi oluyor. Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı (SİDA) olan ULAQ'ın yeni modelleri gururlandırdı ve kritik testlerden geçiyor. ULAQ'ın yeni modelleri "ULAQ 12 ASuW Suüstü Harbi Botu" ve "ULAQ KAMA Sarf Edilebilir İnsansız Deniz Aracı" bu yıl "Mavi Vatan"ın korunmasında kullanılacak.

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma tarafından Antalya Serbest Bölgesi'nde geliştirilen silahlı insansız deniz aracı ULAQ'ta yeni modeller gün yüzüne çıkıyor.
Proje kapsamında denizaltı savunma harbi amacıyla üretilen ve üzerinde 12,7 mm uzaktan komutalı silah istasyonu ve ROKETSAN'ın lazer güdümlü füzeler ateşleyebilen Taktik Füze Kontrol Sistemi bulunan ULAQ 12 ASuW botu tamamlandı.

DENİZ KUVVETLERİNE TESLİM EDİLECEK

İlk testlerini başarıyla tamamlayan 12 metrelik bot, ikinci test çalışmaları sonunda yılın ilk çeyreğinde Türk Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.
ULAQ ailesinin öne çıkan bir diğer modeli ise sarf edilebilir insansız deniz aracı ULAQ KAMA oldu. ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma işbirliğiyle geliştirilen botun patlayıcı mühimmatı ise Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) tarafından tasarlandı.

Üzerinde mermi ile vurulduğunda veya şarapnel isabetinde tepki vermeyen duyarsız bir patlayıcı bulunan bot, patlayıcısını karada patlatma testlerinden başarıyla geçti. ULAQ KAMA da bu yıl içinde Türk Deniz Kuvvetleri envanterine girecek.
ARES Tersanesi Genel Müdürü Oğuzhan Pehlivanlı, AA muhabirine, Türkiye'nin ilk insansız silahlı deniz aracı ULAQ'ın prototip botunu teslim ettikten sonra farklı tipte ve konseptlerde yeni araçlar geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.
Devlet kurumlarının talepleri doğrultusunda ULAQ 12 ASuW botunu geliştirdiklerini belirten Pehlivanlı, "Su üstü harbi versiyonu botunu, 2021'in sonu itibarıyla inşa etmeye başladık. Botu denize indirdik ve ön test aşamalarını tamamladık. Bu ayın sonu itibarıyla ikinci kısım testlerini tamamlayıp, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının kullanımına teslim edeceğiz." dedi.

"ULAQ KAMA BENZERLERİNDEN FARKLI"

Buna ilaveten "kamikaze" olarak adlandırılan ULAQ KAMA'nın yapımına başladıklarını anlatan Pehlivanlı, kabiliyeti yüksek bir bot inşa edildiğini kaydetti. Pehlivanlı, botun dünyadaki benzerlerinden farklı olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kamikaze botlar çok ciddi anlamda kullanıldı. ULAQ KAMA'nın onlardan çok daha üstün yetenekleri var. En önemli özelliği hedef seçme algoritmasıyla alakalı, benzerleriyle ayrıştığı nokta bu. Muhasımın, elektronik harp kapsamında karıştırma tedbirleri oldukça etkili oluyor. Bizim algoritmamızın komünikasyonun kesilmesi durumunda dahi hedef seçme ve belirleme, inisiyatif alarak verdiğiniz görevdeki niteliğe göre hedef eşleştirmesi ve kendi kendine atak yapma kabiliyeti var. Bu, dünyadaki benzerlerinde olmayan bir özellik. Bizim açımızdan da gurur verici."

KAMA ÜZERİNE ÖZEL PATLAYICI

Rusya-Ukrayna savaşındaki benzer nitelikteki platformların, çok kolaylıkla vurulduğunu ve kurşun, şarapnel isabet eden patlayıcının görevini yerine getiremediğini gördüklerini dile getiren Pehlivanlı, bunun üzerine ULAQ KAMA'nın görünürlüğünün düşürülmesine ilaveten, MKE'nin ULAQ KAMA üzerine özel bir patlayıcı tasarladığını aktardı.
Botun 6,5 metre uzunluğa sahip olduğunu ve üzerinde 200 kilogram duyarsız bir patlayıcıyla donatıldığını söyleyen Pehlivanlı, mermi isabet etmesi durumunda da botun dengesini koruyabildiğini bildirdi.
Pehlivanlı, ULAQ KAMA'nın yeni seriler için de çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

SİDA'YA ÇOK CİDDİ TALEP VAR

Türkiye'nin ilk SİDA'sının ihracatını Katar'a gerçekleştirdiklerini hatırlatan Pehlivanlı, "İhracat için görüştüğümüz çok sayıda ülke ve kurum var. ULAQ modellerine çok ciddi talep var. Mutluyuz, yaptığımız işten gururluyuz. Bu yıl içerisinde başka ülkelere de ihracatlar duyuracağız. İnsansız sistemler, bu sektörde artık oyun değiştiren ve hatta oyunu belirleyen bir seviyeye ulaştı. Hepimizin bildiği üzere en kıymetli unsur insan. Hem uçaklarda hem denizde daha kıymetli bir şey yok. Hem insan hayatını hem de kendi haklarınızı korumak maksatlı yapabileceğiniz en mantıklı çözüm insansız, otonom araçlardır. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımızı yönlendiriyoruz ve gerçekleştiriyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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