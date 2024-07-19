Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan internet arızası açıklaması: Siber saldırı yoktur

19 Temmuz 2024 11:45 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 12:08

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'un Crowdstrike güncellemesindeki sorun nedeniyle dünya genelindeki tüm internet altyapıları çöktü. Bankalar, havalimanları, hastaneler ve TV sistemleri hizmet veremez hale gelirken konuya ilişkin Türkiye'den de açıklama geldi.

BAKAN URALOĞLU AÇIKLADI: SİBER SALDIRI VAR MI?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Zarara uğrayan kurumlarla irtibata geçtik, aksaklığın önemli bir kısmını atlattığımızı söyleyebilirim. Birkaç saat içinde sistem vatandaşı etkileyen durumdan çıkartılmış olur. İlgili kurumlarımızla iletişim halindeyiz. Bir siber saldırı söz konusu değildir." ifadesini kullandı.

BTK VE USOM SORUNLA İLGİLİ ÇALIŞMA YAPIYOR

Bilgi Teknolojileri Kurumu (BTK) ve Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM), yaşanan sorunların kaynağının tespiti ve giderilmesi için çalışma başlattı.

BTK, açıklamasında Türkiye'nin siber sınırlarını korumak için yerli ve milli ürünleriyle 7 gün 24 saat aralıksız çalışmaya devam ettiklerini belirtti ve ekledi:

"Windows işletim sistemi kullanan cihazlarda global çapta meydana gelen kesintiye ilişkin yapılan inceleme neticesinde yaşanan aksaklığın siber saldırı kaynaklı olmadığı tespiti yapılmıştır. Söz konusu kesintinin CrowdStrike ürününü kullanan kurum ve kuruluşlarda meydana geldiği tespit edilmekle birlikte çözüm önerileri SİP platformu üzerinden tüm SOME’lerimiz ile paylaşılmıştır."

MICROSOFT CROWDSTRIKE KESİNTİSİ NEDENİYLE ŞİMDİYE KADAR BİLDİRİLEN BAZI PROBLEMLER

Denizbank'ın sitesine erişim sağlanamıyor.

Trendyol'dan sipariş verilemiyor.

THY ve TÜVTÜRK Araç Muayene İstasyonu'nda sistem sorunları yaşanıyor.

İngiliz demiryolu şirketleri siber kesintiler nedeniyle operasyonlarını askıya aldı.

Avustralya hükümeti küresel kesinti nedeniyle acil toplantı çağrısında bulundu.

Berlin Havalimanı kesintiler nedeniyle uçuşları askıya aldı.

İngiltere'de sağlık sistemindeki bazı hizmetler durduruldu.

ABD'de 911 acil çağrı merkezi, birçok eyalette çalışmayı durdurdu.

Londra Menkul Kıymetler Borsası'nda hizmetler kesintiye uğradı.

Bazı ülkelerde banka hesaplarına erişilemiyor.

MICROSOFT: HAFİFLETİCİ ÖNLEMLER ALDIK

Microsoft, sosyal medya platformu X'te yayınladığı bir gönderide "Biz hafifletici önlemler almaya devam ederken hizmetlerimizde sürekli iyileştirmeler görülüyor" dedi. "Hizmet Bozulması" başlıklı bir bildiride Microsoft, kullanıcıların "çeşitli Microsoft 365 uygulamalarına ve hizmetlerine erişemeyebileceğini" söyledi.

Microsoft, sorunu çözmeye çalışırken bazı kullanıcıların Microsoft 365'e yalnızca salt okunur modda erişebildiği için erişimin sınırlı olduğunu söyledi. Açıklamada, "Bu olayı en yüksek öncelik ve aciliyetle ele almaya devam ederken, bozulmuş durumda olan kalan Microsoft 365 uygulamaları için kalıcı etkiyi ele almaya devam ediyoruz" denildi.

HER ŞEYİN SORUMLUSU CROWDSTRIKE ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

İnternetteki global arızanın sebebi olan Crowdstrike şirketi, Microsoft'un Windows işletim sisteminde Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarından haberdar olduğunu belirterek, "Crowdstrike destek birimiyle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz. Crowdstrike, Windows'ta Falcon sensörüyle ilgili çökme raporlarının farkındadır." diedi.