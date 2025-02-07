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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Sosyal medyada yeni dönem başlıyor!
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Teknoloji
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Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Sosyal medyada yeni dönem başlıyor!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformlarının 16 yaş altı kullanıcılar için kısıtlanması konusunda çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu duyurdu: Sosyal medyada yeni dönem başlıyor!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 23:22
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 23:26

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya platformlarına 16 yaş altı kullanıcılar için kısıtlama getireceklerini ve bu konuda çalışmaların sürdüğünü söyledi. Bakan Uraloğlu katıldığı bir canlı yayın programında sosyal medya kullanımına getirilecek düzenlemelerle ilgili bilgi verdi.

ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİ HEDEFLENİYOR

Bakan Uraloğlu, çocukların sosyal medyanın zararlı içeriklerinden korunması ve daha güvenli bir ortamda bulunmaları için bu tür bir düzenlemenin gerekli olduğunu vurguladı. Bu düzenlemeyle çocukların sosyal medya kullanımının kontrol altına alınması ve olası risklerin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Bakan Uraloğlu, "16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı sınırlamasına ilişkin düzenlemeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz" dedi.

Dünya nüfusunun yüzde 62'si sosyal medya kullanıyor

16 YAŞ SINIRI GELECEK

Uraloğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

“Deprem bölgesine ilk etapta 13 bin 693 araç yönlendirdik ve iletişimi mobil baz istasyonlarıyla sürdürdük. 16 yaş altı çocuklara sosyal medya kullanımı sınırlamasına ilişkin düzenlemeyi bu yıl içerisinde hayata geçirmeyi planlıyoruz.”

Çocuk ve gençleri korumalıyız. Dünya genelinde sosyal medyayı en çok kullanan 5. ülkeyiz Erişim engeli mahkeme kararıyla getiriliyor. Sanal kumarla ilgili de düzenleme yapmayı planlıyoruz.

TÜRKSAT 6A NE ZAMAN DEVREYE ALINACAK?

5G bize yaklaşık 10 kat daha hız sağlayacak. Bu sene içerisinde ihalesini yapacağız, 2026’da da kullanmaya başlayacağız. Türksat 6A tüm testleri geçti. Muhtemelen bu ayın sonunda tam anlamıyla hizmete geçecek

"Ulaştırma projelerimizi hızla tamamlıyoruz. Irak, Türkiye, Katar ve BAE 4'lü mutabakatımız söz konusu. 4'lü Bakanlar Komitesi toplanacak. Finansman modelini ortaya koyduktan sonra yapımıyla ilgili aşamaya geçeriz.

Bakan Uraloğlu, bayram tatilinde ulaşımda yaşanabilecek yoğunluğa karşı tedbirlerini aldıklarını bildirdi

ANKARA-İSTANBUL ARASI SÜPER HIZLI TREN DEVREYE GİRECEK

Türkiye'nin raylı sistem ağı genişliyor. 2 bin 251 kilometre yüksek hızlı tren hattı inşa edildi. Süper Hızlı Tren 350 KM hızla gidecek. Ankara-İstanbul arası 80 dakikaya inecek. 

 

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