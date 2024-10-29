Uluslararası Uzay İstasyonu'nda büyük kriz! NASA ve Roscosmos duyurdu: Tahliye kararı gündemde

29 Ekim 2024 09:19 - Güncelleme : 29 Ekim 2024 09:19

ABD uzay ajansı NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) büyük bir kriz yaşıyor. NASA ve Rusya'nın Roscosmos kurumu, ISS'in Zvezda modülündeki çatlaklar nedeniyle istasyonun tehlike seviyesinin en üst düzeye çıktığını ve astronotların gerektiğinde tahliye edilebilmeleri için hazır olmalarını bildirdi.

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NASA'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki (ISS) astronotlarına, artan güvenlik endişeleri nedeniyle acil tahliye hazırlığı yapmaları talimatı verildi. ABD uzay ajansı ve Rusya'nın Roscosmos kurumu, istasyondaki bir sızıntıyla ilgili olarak 50 endişe alanını mercek altına aldı. Şimdi ne olacak?

Daily Mail sitesinin haberine göre, NASA Rusya'ya ait bir servis modülündeki çatlakları "en yüksek güvenlik riski" olarak nitelendirerek tehdit seviyesini beş üzerinden beş olarak belirledi. Astronotlara, acil tahliye durumunda uzay araçlarına yakın olabilmeleri için, modül açıkken Amerikan bölümünde kalmaları söylendi. Yetkililer, sorunun 2019’dan beri farkında olmalarına rağmen, sızıntının kesin kaynağı hâlâ tespit edilemedi.

SIZINTI, NİSAN AYINDA EN HIZLI SEVİYESİNE YÜKSELDİ

Potansiyel çatlakların tümü "bir kombinasyon dolgu malzemesi ve yamalar" ile kaplanmış durumda. Ancak NASA, sızıntının bu yıl nisan ayında en hızlı seviyesine ulaştığı konusunda uyarıda bulundu. İstasyondaki güvenlik endişesi artık o kadar yüksek ki NASA, Roscosmos ile müzakere ederek kapağın yalnızca "kesinlikle gerekli olduğunda açılması" konusunda anlaşmaya vardı.

Endişelerin tek nedeni bu da değil; uzay ajansı ISS'nin mikro meteor ve uzay enkazı yağmuruna tutulma riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

2019'DA HAVA SIZDIRMAYA BAŞLADI

Hava sızıntısı, 2000 yılında kurulan ve yaşam destek ekipmanlarını barındırmak ve bir Rus kargo iskelesine erişim sağlamak için kullanılan Rus Zvezda Servis Modülü Geçiş Tüneli'nde yer alıyor. 2019'da bu modülün kimliği belirsiz bir çatlak nedeniyle az miktarda hava sızdırmaya başladığı fark edildi. Ancak modülün mühürlenmesine yönelik çabalara rağmen istasyondan kaçan hava miktarı son beş yılda yalnızca arttı.

KAPAK AKŞAMLARI KAPALI KALACAK

Şubat ayında NASA, sızıntının miktarı geçici olarak günde 0,09 kg'den 1,08 kg'ye çıktığı için bir basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldı. NASA'nın Genel Müfettişlik Ofisi (OIG) tarafından eylülde yayınlanan bir rapor, sızıntının nisanda rekor seviyelere ulaşarak günlük 1,68 kg hava kaybedildiğini doğruladı. Bu durum, uzay ajansını tehdit derecesini en yüksek seviyeye çıkarmaya ve tahliye planlarını değerlendirmeye yöneltti.

Mayıs ve haziran aylarında NASA yetkilileri, sızıntının giderek büyümesi konusundaki "artan endişeler" üzerine Rusya'ya seyahat etti. Washington Post'a konuşan NASA yönetici yardımcısı Jim Free, "Bu sızıntıların ciddiyetini Rusya'ya birkaç kez ilettik, bunlardan biri de bu yıl Rusya'da bulunduğum sırada oldu. Kapağı akşamları kapalı tutmaları için bir uzlaşmaya vardık" dedi.