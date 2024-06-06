Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tarihi anlar... Böylesi daha önce yapılamamıştı!

06 Haziran 2024 09:07 - Güncelleme : 06 Haziran 2024 09:21

Airbus liderliğindeki bir konsorsiyum Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) ilk metal 3D baskıyı başarıyla gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz 30 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilen baskıda sıvılaştırılmış paslanmaz çelikten S şeklinde küçük bir eğri oluşturuldu. Avrupa Uzay Ajansı'na (ESA) göre test hattı, yazıcının yakında kullanılabilir malzemeler üretmeye başlayacağını gösteriyor.

ESKİ UYDU PARÇALARI HAYATA DÖNDÜRÜLEBİLİR

ESA günün birinde UUİ'deki gibi 3D yazıcılar kullanarak eski kullanımdan kaldırılmış uyduların parçalarını yeniden kullanılabilir hale getirmeyi amaçlıyor.

Yaklaşık 180 kilogram ağırlığında olan metal 3D yazıcı 30 Ocak'ta SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılan Cygnus NG-20 misyonuyla ISS'ye yerleştirilmişti.

Plastik tabanlı 3D yazıcılar istasyonda zaten kullanılıyor. Ancak metal 3D yazıcılar, metalleri sıvılaştırmak için yüksek sıcaklık veren lazerlere ihtiyaç duyduklarından kullanılamıyordu. Bu nedenle, UUİ'deki metal yazıcı, aşırı ısı veya dumanların dışarı çıkmasını önleyen tamamen kapalı bir kutu içinde tutuluyor.