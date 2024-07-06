Üniversite öğrencileri geliştirdi: İşaret dili mobil uygulama ile metne dönüşüyor

06 Temmuz 2024 11:32 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 11:50

Karpuz seçme uzmanlarını üzecek buluş! Artık onu da yapay zeka seçecek

Karpuz seçme uzmanlarını üzecek buluş! Artık onu da yapay zeka seçecek

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Mühendislik Fakültesi öğrencileri ilgi çekici buluşa imza attı. OMÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencilerinden Emre Şola, Hüseyin Gazi Karabolat ve Semih Yılmaz işaret dilini metne çeviren eldiven geliştirdi.

ÇALIŞMA ŞEKLİ

Öğrenciler araştırmaları neticesinde eldiven üzerlerindeki sensörleri büküldükçe direnç değeri değişen bir malzemeden kendileri yaptı. Tasarlanan eldivende kişi işareti yaptıktan sonra sensörler verileri alıyor. Bu veriler işaret dilindeki harf ve kelimelerle eşleşiyor ve mobil uygulamadan görsel çıktı sağlanıyor.

''İLETİŞİMİ KOLAYLAŞTIRDIK''

Projeyi anlatan öğrenci Emre Şola, "Projemiz işaret dilini kullanan insanların günlük hayatta iletişimlerini kolaylaştırmak amacıyla yapılmıştır. Kullandığımız sensörler ve üstünde kullandığımız farklı yazılım yöntemleri ile iki eldiveni haberleştirdik ve farklı kelimeleri anlamlandırdık. Bu sayede günlük hayatta işaret dilini bilen insanlar ve bilmeyen insanlar arasında iletişimi kolaylaştırmış olduk" dedi.

Proje Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Bölümü öğrencilerinin bitirme projelerinde sergilendi.