Üniversite öğrencilerinden yapay zekalı İHA: Göğebakan, TEKNOFEST'te yer aldı

02 Ekim 2024 14:29 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 14:29

Konya Teknik Üniversitesi'nden Muninn İHA Takımı, dört yıllık bir çalışmanın ürünü olan ve dikey iniş-kalkış yapabilen Göğebakan İHA'nın ikinci nesil prototipini geliştirdi. TÜBİTAK desteğiyle hayata geçirilen yapay zeka destekli proje, Adana'da düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde (TEKNOFEST) sergileniyor.

Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı! Selçuk Bayraktar duyurdu: ' Bu yıl yine bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık'

Adana'da TEKNOFEST heyecanı başladı! Selçuk Bayraktar duyurdu: ' Bu yıl yine bir kez daha kendi rekorumuzu kırdık'

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesindeki Yapay Zeka​ ve Görüntü İşleme Topluluğu, önemli bir projeye imza attı. Öğrenciler, uzun soluklu ve özverili bir çalışmanın ürünü olan yapay zeka destekli Göğebakan İHA​'yı, Adana'da gerçekleştirilen TEKNOFEST​ Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde sergileyerek dikkatleri üzerine çekti.

DÖRT YILDIR EMEK VERİYORLAR

Muninn İHA Takımı, dört yıllık yoğun bir emekle geliştirdikleri ve dikey iniş-kalkış yapabilen uçuş sistemi kullanan Göğebakan İHA'nın ikinci nesil prototiplerini başarıyla tamamladı. Üstelik yalnızca İHA üretmekle kalmadılar, aynı zamanda "Göğebakan Uçuş Prensipleri" adını verdikleri bir uçuş sistemi geliştirdiler.

TÜBİTAK’ın desteğiyle hayata geçirilen projede 20 kişilik ekip, projenin patentini almış durumda. Ekip, İHA'larının ülkeye hizmet etmesini amaçlıyor. Muninn İHA Takımı'nın lideri Turgut Güzel, patentli bir uçuş sistemine sahip bir prototip üretmenin önemine değinerek, şu ana kadar dünyada buna benzer uçuş prensibiyle yapılan çeşitli çalışmalar olduğunu ancak teknik yetersizlik nedeniyle bir hayal olarak kaldığını sözlerine ekledi.

YAPAY ZEKA DESTEKLİ UÇUŞ KONTROL BİLGİSAYARI GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYORLAR

ABD, İspanya ve Çin'deki bazı büyük firmaların bu alanda çalışmalar yaptıklarını belirten Güzel, kendilerinin de geride olmadıklarını ifade etti ve geliştirdikleri insansız hava aracının uçuş testi aşamasında olduğunu ifade etti. Projeye yeni versiyonlarda yapay zeka destekli uçuş kontrol bilgisayarı da eklemeyi amaçladıklarını belirten Güzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu araçlarımızda kendimizin geliştirdiği bir haberleşme, güç dağıtım ve uçuş kontrol sistemi var. Uçuş kontrol sisteminin artık son aşamalarını yapıyoruz. Şu anda aslında biz bu işin test uçuşları kısmındayız."

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin kendilerini geliştirmeleri için büyük bir fırsat sunduğunu vurgulayan Güzel, yaptıkları çalışmaları burada sergileyerek değer kazandıklarını ifade etti. Ekip lider yardımcısı Mustafa Akgün, farklı disiplinlerdeki öğrencilerin laboratuvarda buluştuğunu ve birbirlerine yardım ettiğini anlattı.

Akgün, yardımlaşmayla takımda bulunan herkesin bilgisinin üst seviyelere çıktığını kaydetti ve bu sayede yaklaşık 1 ay içinde prototip üretmeyi başardıklarını anlattı. "Ancak üretime gelene kadar yaklaşık 4 sene emek veriyorsunuz." diye konuştu. Öğrencilerden Battal Berkay Aktaş da dünyada sadece yarım bırakılmış bir iki proje bulunduğunu, keşfederek ve sıfırdan problem çözerek ilerlemenin zorluğunu yaşadıklarını söyledi.