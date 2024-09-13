Üniversite öğrencilerinin tasarladığı roket, TEKNOFEST'te fırlatıldı!

13 Eylül 2024 14:05 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:05

Ege Üniversitesi'nin Ege Roket Takımı, Aksaray'da düzenlenen 2024 TEKNOFEST Orta İrtifa Roket Yarışması'nda başarılı bir fırlatma gerçekleştirerek finale yükseldi. Takım kaptanı Ersin Karabulut, bu başarıyı üniversitelerinin TEKNOFEST bünyesinde fırlattığı ilk roketi tasarlamanın gururuyla kutladı.

TEKNOFEST Adana için ziyaretçi kayıtları başladı: "TEKNOFEST coşkusuna siz de katılın"

TEKNOFEST Adana için ziyaretçi kayıtları başladı: "TEKNOFEST coşkusuna siz de katılın"

2024 TEKNOFEST​ Orta İrtifa Roket Yarışması'nda heyecan doruktaydı. Aksaray​'da düzenlenen etkinlikte Ege Üniversitesi​'nin Ege Roket Takımı, kendi tasarımları olan roketi başarılı bir şekilde fırlatarak bir kez daha adından söz ettirdi. Takım, 2019 yılında elde ettiği finale yükselme başarısını bu yıl da tekrarlayarak TEKNOFEST​ arenasında bir kez daha boy gösterdi.

EGE ROKET TAKIMI, TEKNOFEST​'TE FİNALE KALDI

Ege Üniversitesi​ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Ege Roket Takımını başarılarından ötürü tebrik eden Rektör Prof. Dr. Necdet Budak, 9-16 Eylül tarihleri arasında Aksaray​'da düzenlenen 2024 TEKNOFEST​ Orta İrtifa Roket Yarışması'nda finalde yarışan Ege Roket Takımının atışını başarılı bir fırlatmayla gerçekleştirdiğini belirtti.

"Tam kurumsal akreditasyona sahip, öğrenci odaklı öncü araştırma üniversitemiz, aynı zamanda Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu kapsamında önemli bir mihenk taşı olan TEKNOFEST​'in de paydaşları arasında yer alıyor." diyen Budak, öğrencilerin projelerine maddi ve manevi destekte bulunmaya devam edeceklerini belirterek, "Ege Roket Takımımıza final yolculuklarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

Ege Roket Takımı kaptanı Ersin Karabulut, yaptığı açıklamada Ege Üniversitesi​'nin farklı mühendislik bölümlerinden arkadaşlarla multidisipliner bir çalışma yürüttüklerini ifade etti. Havacılık ve uzay teknolojilerine katkı sağlayıp, genç mühendislerin bu alandaki gelişimine öncülük etmek istediklerini vurgulayan Karabulut, "Yaklaşık dokuz aylık zorlu ve yorucu bir süreçte verilmiş olan emeklerin karşılığını görebilmek bizler adına çok kıymetliydi." diye konuştu.

TEKNOFEST​ BÜNYESİNDE İLK ROKETLERİNİ FIRLATTILAR

TEKNOFEST​ Roket Yarışmasında 2019'dan sonra yeniden finalist olmanın ve üniversitelerinin TEKNOFEST​ bünyesinde fırlattığı ilk roketi tasarlamanın ve üretmenin haklı gururunu yaşadıklarına dikkati çeken Karabulut, kendilerine bu süreçte destek veren rektör Prof. Dr. Necdet Budak hocalarına da teşekkür ettiklerini bildirdi.

TEKNOFEST​'te ikinci kez final heyecanı yaşayacak olan ve Danışmanlığını Arş. Gör. Fırat Mavi’nin yaptığı Ege Roket Takımında EÜ’nün çeşitli mühendislik bölümlerinde eğitim gören; Ersin Karabulut, Bedirhan Şahin, Ali Yaşar Çelik, Aybike Duyuk, Orhan Kunt, Efe Toprakçı, Fatmagül Zeynep Çetin ve Abdurrahman Tolungüç yer alıyor.