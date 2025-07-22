Üniversite tercihi yapacaklar dikkat! 1 yıl içinde yok olacak meslekler açıklandı

Yapay zeka sektörünün yükselen yıldızı Perplexity'nin CEO'su Aravind Srinivas, yaptığı son açıklamayla iş dünyasında tartışılacak bir öngörüde bulundu. Srinivas'a göre bazı beyaz yaka meslekler, önümüzdeki altı ay ila bir yıl içinde yapay zeka tarafından büyük ölçüde devralınacak.

İK'CILAR VE ASİSTANLAR TEHLİKEDE

The Verge sitesinin Decoder podcast yayınına konuk olan Srinivas, insan kaynakları uzmanları ve yönetici asistanlarının yaptığı işlerin, yapay zeka ajanları tarafından otomatikleştirileceğini söyledi.

Bir işe alım uzmanının, bir hafta süren aday bulma ve iletişime geçme işinin tek bir prompt (istem) ile halledilebileceğini belirten Srinivas, Perplexity'nin geliştirdiği Comet adlı tarayıcı tabanlı yapay zeka aracının yeteneklerini örnek gösterdi.

Comet gibi YZ ajanları, normalde bir veya birden fazla insanın yaptığı karmaşık ve çok aşamalı görevleri tek başına ve baştan sona yerine getirebilen dijital bir varlık olarak tasarlanıyor. Srinivas, bu dönüşümün, halihazırda her ofis çalışanının kullanmakta olduğu "internet tarayıcılarında" başlayacağını öngörüyor.

Hedefteki ilk meslek gruplarının da işe alım uzmanları ve yönetici asistanları olduğunu belirten Srinivas, insanların yerlerini almak yerine işlerinde destek olmayı amaçlayan diğer yapay zeka platformlarının aksine, görevleri yalnızca destekleyen değil, daha yetkin şekilde tamamen devralabilecek bir asistan geliştirmeyi öngörüyor.

İşte bu amaçla tasarlanan Comet'in "talimattan görevin tamamlanmasına kadar herhangi bir iş akışını baştan sona gerçekleştirebilecek" bir sistem olması amaçlanıyor.

COMET İŞE ALIM SÜRECİNİ NASIL OTOMATİKLEŞTİRECEK?

Srinivas, Comet'in bir İK uzmanının temel işlevlerini nasıl devralacak şekilde tasarlandığını da detaylandırdı. Buna göre, ajan şu görevleri yerine getirebiliyor:

Stanford'da eğitim almış ve daha önce Anthropic'te çalışmış tüm mühendislerin listesini bulmak, bu listeyi LinkedIn profilleriyle birlikte bir Google Sheet'e aktarmak, iletişim bilgilerini bulmak ve ardından her biri için kişiselleştirilmiş e-postalar hazırlayıp göndermek.

Benzer şekilde, yönetici asistanı işleri için de aynı yaklaşım geçerli. Kullanıcının Gmail ve Google Takvim gibi oturum açtığı uygulamalara güvenli, istemci taraflı erişimle, ajan toplantı ayarlama gibi zahmetli işleri üstlenebiliyor. Srinivas bu özelliği şöyle açıklıyor:

"Bazı kişiler cevap verdiğinde ajan Google Sheets üzerinde durumu 'cevaplandı' veya 'devam ediyor' olarak güncelleyebiliyor, takip edebiliyor, Google Takvim ile senkronize edip çakışmaları çözüyor, görüşme planlıyor ve ardından toplantı öncesi kısa bir özet hazırlayıp gönderiyor."

"EN FAZLA 1 YIL İÇİNDE..."

Comet şu anda bu tür karmaşık ve uzun vadeli görevleri kusursuz şekilde yerine getiremese de, Srinivas bu engellerin yakında aşılacağına inanıyor. GPT-5 veya Claude 4.5 gibi gelecek modellere atıfta bulunarak, "Bizi oraya götürecek akıl yürütme modellerindeki ilerlemeye güveniyorum" diyor.

Ve Srinivas'ın öngördüğü zaman çizelgesi oldukça iddialı. "Eminim altı ay ile bir yıl içinde bu işleri tamamen yapabilecek" diyor.

HANGİ MESLEKLER YAPAY ZEKA TARAFINDAN DEVRALINACAK?

Perplexity CEO'su Aravind Srinivas'ın açıklamalarına ek olarak, uzak veya yakın gelecekte yapay zeka tarafından kısmen ya da tamamen devralınması beklenen meslekler şu şekilde:

Müşteri temsilcileri ve çağrı merkezi çalışanları

Muhasebe personeli ve finansal raporlama uzmanları

Veri girişi personeli ve raporlama uzmanları

Teknik destek personeli ve basit BT destek elemanları

Satış destek uzmanları (özellikle teklif hazırlama ve fiyatlandırma yapanlar)

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