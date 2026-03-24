Ünlü milyarder uzay silahlarını tanıttı

Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, geleceğe dönük iddialı bir planla gündemde. Şirket, NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı ile birlikte geliştirdiği “Yakın Dünya Cisimleri (NEO) Avcısı” adlı görev konseptini duyurdu. Amaç, Dünya’ya tehdit oluşturabilecek asteroitlere karşı hangi savunma yöntemlerinin işe yarayacağını test etmek.

Blue Origin’in roketleri şu ana kadar yalnızca iki kez yörüngeye ulaşmış olsa da şirket, şimdiden çok daha büyük ve kritik görevler için hazırlık yapıyor. Ay iniş aracı geliştirme süreci devam ederken, bu yeni plan da şirketin uzaydaki hedeflerini büyüttüğünü gösteriyor.

İKİ FARKLI SAVUNMA YÖNTEMİ MASADA

Planın merkezinde iki ayrı yöntem var. İlki, asteroitleri iyon ışını kullanarak yörüngesinden saptırmak. Bu yöntemde hedef cisme yoğunlaştırılmış bir parçacık demeti yöneltilmesi ve böylece rotasının değiştirilmesi öngörülüyor.

Diğer seçenek ise yüksek hızlı çarpışma yöntemi. “Robust Kinetic Disruption” olarak adlandırılan bu yaklaşım, NASA’nın 2022’de başarıyla gerçekleştirdiği DART görevinden esinleniyor. DART, bir asteroitin yörüngesini değiştirmeyi başarmıştı. Yani Blue Origin’in planı, tamamen yeni bir fikirden çok, daha önce işe yaradığı görülen bir yöntemin geliştirilmiş bir versiyonu gibi duruyor.

BLUE RİNG PLATFORMU KULLANILACAK

Bu görevde Blue Origin’in geliştirme aşamasındaki uzay aracı platformu Blue Ring’in kullanılması planlanıyor. Blue Ring, uyduların taşınması, ikmal edilmesi ve barındırılması için tasarlanıyor. Şirketin bu platformu, asteroit görevinde önemli bir rol üstlenecek.

Görev kapsamında küçük küp uydulardan oluşan bir filo fırlatılması düşünülüyor. Bu uydular, hedef alınacak asteroitleri yakından inceleyecek. Yoğunluk, kütle ve benzeri özellikler analiz edilecek; ardından hangi müdahale yönteminin uygulanacağına karar verilecek. Aslında işin en kritik kısmı da burada: Önce hedefi iyi anlamak, sonra müdahale etmek.

TESTLER SÜRÜYOR, TARİH HENÜZ NET DEĞİL

Blue Ring platformu kısa süre önce NASA Marshall Uzay Uçuş Merkezi’nde yapısal yük testlerinden geçti. Platformun prototipi de şirketin 91 metre uzunluğundaki New Glenn roketinin ilk uçuşunda 2025’te fırlatılmıştı.

Blue Origin’in resmi olarak planlanan ilk Blue Ring görevinin bu yıl içinde yapılması bekleniyor. Ancak “NEO Avcısı” misyonu için şu aşamada net bir fırlatma tarihi açıklanmış değil. Yani proje duyuruldu, hazırlıklar var ama takvim tarafı դեռ biraz belirsiz.

NASA DA KENDİ ASTEROİD GÖREVİNE HAZIRLANIYOR

Öte yandan NASA da bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Ajansın üzerinde çalıştığı NEO Surveyor misyonu, Dünya’ya potansiyel tehdit oluşturabilecek asteroit ve kuyrukluları tespit etmek için tasarlanmış ilk özel uzay teleskobu olarak tanımlanıyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.