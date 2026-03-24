Ünlü milyarder uzay silahlarını tanıttı

İKİ FARKLI SAVUNMA YÖNTEMİ MASADA

Planın merkezinde iki ayrı yöntem var. İlki, asteroitleri iyon ışını kullanarak yörüngesinden saptırmak. Bu yöntemde hedef cisme yoğunlaştırılmış bir parçacık demeti yöneltilmesi ve böylece rotasının değiştirilmesi öngörülüyor.

Diğer seçenek ise yüksek hızlı çarpışma yöntemi. “Robust Kinetic Disruption” olarak adlandırılan bu yaklaşım, NASA’nın 2022’de başarıyla gerçekleştirdiği DART görevinden esinleniyor. DART, bir asteroitin yörüngesini değiştirmeyi başarmıştı. Yani Blue Origin’in planı, tamamen yeni bir fikirden çok, daha önce işe yaradığı görülen bir yöntemin geliştirilmiş bir versiyonu gibi duruyor.