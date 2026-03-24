Ünlü milyarder uzay silahlarını tanıttı

Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin, geleceğe dönük iddialı bir planla gündemde. Şirket, NASA’nın Jet İtki Laboratuvarı ile birlikte geliştirdiği “Yakın Dünya Cisimleri (NEO) Avcısı” adlı görev konseptini duyurdu. Amaç, Dünya’ya tehdit oluşturabilecek asteroitlere karşı hangi savunma yöntemlerinin işe yarayacağını test etmek.
Blue Origin’in roketleri şu ana kadar yalnızca iki kez yörüngeye ulaşmış olsa da şirket, şimdiden çok daha büyük ve kritik görevler için hazırlık yapıyor. Ay iniş aracı geliştirme süreci devam ederken, bu yeni plan da şirketin uzaydaki hedeflerini büyüttüğünü gösteriyor.
Planın merkezinde iki ayrı yöntem var. İlki, asteroitleri iyon ışını kullanarak yörüngesinden saptırmak. Bu yöntemde hedef cisme yoğunlaştırılmış bir parçacık demeti yöneltilmesi ve böylece rotasının değiştirilmesi öngörülüyor.
Diğer seçenek ise yüksek hızlı çarpışma yöntemi. “Robust Kinetic Disruption” olarak adlandırılan bu yaklaşım, NASA’nın 2022’de başarıyla gerçekleştirdiği DART görevinden esinleniyor. DART, bir asteroitin yörüngesini değiştirmeyi başarmıştı. Yani Blue Origin’in planı, tamamen yeni bir fikirden çok, daha önce işe yaradığı görülen bir yöntemin geliştirilmiş bir versiyonu gibi duruyor.
Bu görevde Blue Origin’in geliştirme aşamasındaki uzay aracı platformu Blue Ring’in kullanılması planlanıyor. Blue Ring, uyduların taşınması, ikmal edilmesi ve barındırılması için tasarlanıyor. Şirketin bu platformu, asteroit görevinde önemli bir rol üstlenecek.
Görev kapsamında küçük küp uydulardan oluşan bir filo fırlatılması düşünülüyor. Bu uydular, hedef alınacak asteroitleri yakından inceleyecek. Yoğunluk, kütle ve benzeri özellikler analiz edilecek; ardından hangi müdahale yönteminin uygulanacağına karar verilecek. Aslında işin en kritik kısmı da burada: Önce hedefi iyi anlamak, sonra müdahale etmek.
Blue Ring platformu kısa süre önce NASA Marshall Uzay Uçuş Merkezi’nde yapısal yük testlerinden geçti. Platformun prototipi de şirketin 91 metre uzunluğundaki New Glenn roketinin ilk uçuşunda 2025’te fırlatılmıştı.
Blue Origin’in resmi olarak planlanan ilk Blue Ring görevinin bu yıl içinde yapılması bekleniyor. Ancak “NEO Avcısı” misyonu için şu aşamada net bir fırlatma tarihi açıklanmış değil. Yani proje duyuruldu, hazırlıklar var ama takvim tarafı դեռ biraz belirsiz.
Öte yandan NASA da bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Ajansın üzerinde çalıştığı NEO Surveyor misyonu, Dünya’ya potansiyel tehdit oluşturabilecek asteroit ve kuyrukluları tespit etmek için tasarlanmış ilk özel uzay teleskobu olarak tanımlanıyor.