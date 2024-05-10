Ünlü PC üreticisi hacklendi! Adres, numara, isim... 49 milyon kişinin verileri çalındı

10 May 2024 17:32 - Güncelleme : 10 May 2024 17:33

Windows 11'e yeni kısıtlama! Kullanıcılar buna çok kızacak

Windows 11'e yeni kısıtlama! Kullanıcılar buna çok kızacak

Dünyanın en büyük bilgisayar üreticilerinden Dell'in 49 milyon kayıt içeren müşteri veritabanı çalındı. Şirket, güvenlik altyapısında bir zafiyet meydana geldiğini aktarırken, sorunu araştırmaya devam ettiğini de belirtti.

ADRESTEN MÜŞTERİ İSİMLERİNE BİRÇOK VERİ SIZDIRILDI

Edinilen bilgiye göre, çalınan veriler arasında müşterilerin adresleri, isimleri, cihaz bilgileri ve numaraları yer alıyor. Dark Web üzerinde satışa sunulduğu iddia edilen bu verilerin, 2017 - 2024 arasında yapılan satın alımları kapsadığı ifade ediliyor.

"ÖNEMLİ BİR RİSK YOK"

Dell yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Dell Technologies, bilgilerinizin gizliliği ve güvenliği konusunu ciddiye alıyor. Şu anda, Dell'e yapılan alışverişlerle ilgili sınırlı türde müşteri bilgisini içeren bir veritabanını içeren bir Dell portalıyla ilgili bir olayı araştırıyoruz. İlgili bilginin türü göz önüne alındığında, müşterilerimiz için önemli bir risk olmadığına inanıyoruz.

Araştırmamız, bilgilerinizin bu olay sırasında erişime açık olduğunu gösteriyor, ancak etkilenen bilginin sınırlı olması nedeniyle önemli bir risk olmadığına inanıyoruz. Bununla birlikte, teknik destek ve telefon dolandırıcılıklarından kaçınmanıza yardımcı olacak ipuçlarını daima aklınızda bulundurmalısınız."

ABD merkezli bilgisayar üreticisi, Dell hesaplarıyla veya alımlarıyla ilgili herhangi bir şüpheli aktivite tespit eden kullanıcılarına, Dell'in güvenlik birimine e-posta göndererek bu durumdan haberdar etmeleri gerektiğini söyledi.

Şu aşamada ele geçirilen verilerin ABD ağırlıklı olduğu söyleniyor. Bununla birlikte Dell, hasarı kontrol altına almak için yetkili makamlara haber verdiğini ve üçüncü parti bir adli güvenlik firmasıyla iş birliği yaptığını da belirtti.