Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
15°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Ünlü yatırımcıdan 55 milyar dolarlık dev hamle

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
07.04.2026
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
07.04.2026
saat ikonu 17:08
1
Ünlü yatırımcıdan 55 milyar dolarlık dev hamle

Dünyanın en tanınmış hedge fon yöneticilerinden biri olan Bill Ackman, müzik sektörünün devlerinden Universal Music Group için dikkat çeken bir hamle yaptı. Ackman’ın yatırım şirketi Pershing Square Capital, şirketi yaklaşık 55 milyar euro değerleme üzerinden satın almak için teklif sundu.

Planın en dikkat çekici yönlerinden biri ise şirketin borsa yapısında yapılması düşünülen değişiklik. Buna göre Universal Music’in Amsterdam’daki mevcut kotasyonu sonlandırılacak ve şirket hisseleri New York Stock Exchange’te işlem görmeye başlayacak. Yani şirketin finansal merkezi Avrupa’dan ABD’ye kayabilir.

2
Ünlü yatırımcıdan 55 milyar dolarlık dev hamle

SPAC BİRLEŞMESİ GÜNDEMDE

Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre teklif, Ackman’ın kurduğu özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) ile birleşmeyi içeriyor. Bu yapı kapsamında Universal hisseleri hisse başına 30,40 euro üzerinden değerleniyor.

Pershing Square aslında Universal Music’e yabancı değil. Ackman’ın şirketi, 2021 yılından bu yana müzik devinde pay sahibi ve bu yatırımını koruyor.

3
Ünlü yatırımcıdan 55 milyar dolarlık dev hamle

TEKLİF SONRASI HİSSELERDE HIZLI YÜKSELİŞ

Universal Music hisseleri son aylarda oldukça dalgalı bir seyir izliyordu. Özellikle yapay zekânın müzik gelirlerini nasıl etkileyeceğine dair tartışmalar, şirket hisselerinde baskı yapmıştı. Son altı ayda hisseler yüzde 30’dan fazla değer kaybetmişti.

Ancak satın alma teklifinin gündeme gelmesiyle tablo bir anda değişti. Sabah işlemlerinde hisseler yaklaşık yüzde 13 yükseldi.

Ackman’a göre şirketin borsa performansındaki zayıflığın nedeni operasyonlar değil. Açıkçası yatırımcı güvenini zedeleyen bazı yapısal belirsizlikler var. Ackman, yeni yapının bu sorunları çözebileceğini düşünüyor.

4
Ünlü yatırımcıdan 55 milyar dolarlık dev hamle

FİNANSMAN PLANI NASIL OLACAK?

Teklif oldukça büyük bir finansman planı içeriyor. Pershing Square, işlem kapsamında toplam 2,5 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor.

Bu tutarın 1,05 milyar eurosu Sparc Holdings yatırımcılarından sağlanacak. Bunun yanı sıra yeni yapı yaklaşık 5,4 milyar euro borçlanacak.

Bir başka dikkat çekici plan ise Universal’ın Spotify’daki payının satılması. Bu satıştan yaklaşık 1,5 milyar euro net gelir elde edilmesi hedefleniyor.

Teklif kapsamında mevcut hissedarlara hisse başına 5,05 euro nakit ödeme yapılacak. Ayrıca her mevcut hisse karşılığında yeni şirketten 0,77 pay verilecek. Bu modelle şirketin toplam özkaynak değerinin yaklaşık 55 milyar euroya ulaşması öngörülüyor.

5
Ünlü yatırımcıdan 55 milyar dolarlık dev hamle

MÜZİK ENDÜSTRİSİNİN DEV OYUNCUSU

Universal Music, müzik dünyasının en güçlü kataloglarından birine sahip. Taylor Swift ve Kendrick Lamar gibi küresel yıldızları bünyesinde barındıran şirket, Sony Music Entertainment ve Warner Music Group ile birlikte sektörün “büyük üçlü” oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Şirket ise şu ana kadar teklif hakkında resmi bir değerlendirme yapmış değil.

6
Ünlü yatırımcıdan 55 milyar dolarlık dev hamle

DEĞERLEMEYİ BASKILAYAN UNSURLAR

Pershing Square’e göre Universal hisselerinde son dönemde görülen zayıflığın birkaç nedeni var. Bunların başında ABD kotasyonunun ertelenmesi, net bir sermaye dağıtım planının olmaması ve Spotify yatırımının yeterince fiyatlanmaması geliyor.

Bir diğer önemli konu ise Bolloré Group’nun yüzde 18’lik payına ilişkin belirsizlik. Fransız milyarder Vincent Bolloré’nin kontrolündeki Bolloré Grubu, Universal’ın geçmişte Vivendi’den ayrılması sürecinde önemli rol oynamıştı.

Ackman’ın teklifinin, bazı yatırımcılar için bir çıkış fırsatı yapacak şekilde tasarlandığı yorumları da yapılıyor.

7
Ünlü yatırımcıdan 55 milyar dolarlık dev hamle

YENİ ŞİRKET PLANI VE YÖNETİM YAPISI

Universal Music’in mevcut hissedar yapısında Tencent yüzde 11,4 ile ikinci büyük ortak konumunda. Vivendi ise yaklaşık yüzde 10 payını elinde tutuyor.

Plan hayata geçerse şirket, Pershing Square Sparc Holdings ile birleşerek Nevada merkezli yeni bir yapıya dönüşecek ve hisseleri New York’ta işlem görmeye başlayacak.

Yeni şirketin yönetim kurulu başkanlığını ise eski Disney yöneticisi Michael Ovitz üstlenecek. Yönetim kurulunda Pershing Square temsilcilerinin de yer alması planlanıyor.

8
Ünlü yatırımcıdan 55 milyar dolarlık dev hamle

ACKMAN’IN YENİ FON HAZIRLIKLARIYLA AYNI DÖNEME DENK GELDİ

Bu hamle, Ackman’ın başka bir büyük planıyla da aynı zamana denk geliyor. Ünlü yatırımcı, New York’ta işlem görecek Pershing Square USA adlı kapalı uçlu fon için halka arz hazırlıklarını sürdürüyor.

Bu süreçte Ackman’ın 5 ila 10 milyar dolar arasında kaynak toplamayı hedeflediği belirtiliyor.

Bill Ackman, yatırım dünyasında genellikle güçlü marka değerine sahip, fiyatlama gücü yüksek şirketlere yaptığı büyük ölçekli yatırımlarla tanınıyor. Portföyünde Alphabet Inc., Amazon ve Brookfield Corporation gibi dev şirketler bulunuyor. Pershing Square’in ana fonu ise yaklaşık 18 milyar dolarlık varlığı yönetiyor.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.