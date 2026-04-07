Ünlü yatırımcıdan 55 milyar dolarlık dev hamle

Dünyanın en tanınmış hedge fon yöneticilerinden biri olan Bill Ackman, müzik sektörünün devlerinden Universal Music Group için dikkat çeken bir hamle yaptı. Ackman’ın yatırım şirketi Pershing Square Capital, şirketi yaklaşık 55 milyar euro değerleme üzerinden satın almak için teklif sundu.
Planın en dikkat çekici yönlerinden biri ise şirketin borsa yapısında yapılması düşünülen değişiklik. Buna göre Universal Music’in Amsterdam’daki mevcut kotasyonu sonlandırılacak ve şirket hisseleri New York Stock Exchange’te işlem görmeye başlayacak. Yani şirketin finansal merkezi Avrupa’dan ABD’ye kayabilir.
Financial Times’ın aktardığı bilgilere göre teklif, Ackman’ın kurduğu özel amaçlı satın alma şirketi (SPAC) ile birleşmeyi içeriyor. Bu yapı kapsamında Universal hisseleri hisse başına 30,40 euro üzerinden değerleniyor.
Pershing Square aslında Universal Music’e yabancı değil. Ackman’ın şirketi, 2021 yılından bu yana müzik devinde pay sahibi ve bu yatırımını koruyor.
Universal Music hisseleri son aylarda oldukça dalgalı bir seyir izliyordu. Özellikle yapay zekânın müzik gelirlerini nasıl etkileyeceğine dair tartışmalar, şirket hisselerinde baskı yapmıştı. Son altı ayda hisseler yüzde 30’dan fazla değer kaybetmişti.
Ancak satın alma teklifinin gündeme gelmesiyle tablo bir anda değişti. Sabah işlemlerinde hisseler yaklaşık yüzde 13 yükseldi.
Ackman’a göre şirketin borsa performansındaki zayıflığın nedeni operasyonlar değil. Açıkçası yatırımcı güvenini zedeleyen bazı yapısal belirsizlikler var. Ackman, yeni yapının bu sorunları çözebileceğini düşünüyor.
Teklif oldukça büyük bir finansman planı içeriyor. Pershing Square, işlem kapsamında toplam 2,5 milyar euro yatırım yapmayı planlıyor.
Bu tutarın 1,05 milyar eurosu Sparc Holdings yatırımcılarından sağlanacak. Bunun yanı sıra yeni yapı yaklaşık 5,4 milyar euro borçlanacak.
Bir başka dikkat çekici plan ise Universal’ın Spotify’daki payının satılması. Bu satıştan yaklaşık 1,5 milyar euro net gelir elde edilmesi hedefleniyor.
Teklif kapsamında mevcut hissedarlara hisse başına 5,05 euro nakit ödeme yapılacak. Ayrıca her mevcut hisse karşılığında yeni şirketten 0,77 pay verilecek. Bu modelle şirketin toplam özkaynak değerinin yaklaşık 55 milyar euroya ulaşması öngörülüyor.
Universal Music, müzik dünyasının en güçlü kataloglarından birine sahip. Taylor Swift ve Kendrick Lamar gibi küresel yıldızları bünyesinde barındıran şirket, Sony Music Entertainment ve Warner Music Group ile birlikte sektörün “büyük üçlü” oyuncularından biri olarak kabul ediliyor. Şirket ise şu ana kadar teklif hakkında resmi bir değerlendirme yapmış değil.
Pershing Square’e göre Universal hisselerinde son dönemde görülen zayıflığın birkaç nedeni var. Bunların başında ABD kotasyonunun ertelenmesi, net bir sermaye dağıtım planının olmaması ve Spotify yatırımının yeterince fiyatlanmaması geliyor.
Bir diğer önemli konu ise Bolloré Group’nun yüzde 18’lik payına ilişkin belirsizlik. Fransız milyarder Vincent Bolloré’nin kontrolündeki Bolloré Grubu, Universal’ın geçmişte Vivendi’den ayrılması sürecinde önemli rol oynamıştı.
Ackman’ın teklifinin, bazı yatırımcılar için bir çıkış fırsatı yapacak şekilde tasarlandığı yorumları da yapılıyor.
Universal Music’in mevcut hissedar yapısında Tencent yüzde 11,4 ile ikinci büyük ortak konumunda. Vivendi ise yaklaşık yüzde 10 payını elinde tutuyor.
Plan hayata geçerse şirket, Pershing Square Sparc Holdings ile birleşerek Nevada merkezli yeni bir yapıya dönüşecek ve hisseleri New York’ta işlem görmeye başlayacak.
Yeni şirketin yönetim kurulu başkanlığını ise eski Disney yöneticisi Michael Ovitz üstlenecek. Yönetim kurulunda Pershing Square temsilcilerinin de yer alması planlanıyor.
Bu hamle, Ackman’ın başka bir büyük planıyla da aynı zamana denk geliyor. Ünlü yatırımcı, New York’ta işlem görecek Pershing Square USA adlı kapalı uçlu fon için halka arz hazırlıklarını sürdürüyor.
Bu süreçte Ackman’ın 5 ila 10 milyar dolar arasında kaynak toplamayı hedeflediği belirtiliyor.
Bill Ackman, yatırım dünyasında genellikle güçlü marka değerine sahip, fiyatlama gücü yüksek şirketlere yaptığı büyük ölçekli yatırımlarla tanınıyor. Portföyünde Alphabet Inc., Amazon ve Brookfield Corporation gibi dev şirketler bulunuyor. Pershing Square’in ana fonu ise yaklaşık 18 milyar dolarlık varlığı yönetiyor.