Ünlü yatırımcıdan 55 milyar dolarlık dev hamle

Dünyanın en tanınmış hedge fon yöneticilerinden biri olan Bill Ackman, müzik sektörünün devlerinden Universal Music Group için dikkat çeken bir hamle yaptı. Ackman’ın yatırım şirketi Pershing Square Capital, şirketi yaklaşık 55 milyar euro değerleme üzerinden satın almak için teklif sundu.

Planın en dikkat çekici yönlerinden biri ise şirketin borsa yapısında yapılması düşünülen değişiklik. Buna göre Universal Music’in Amsterdam’daki mevcut kotasyonu sonlandırılacak ve şirket hisseleri New York Stock Exchange’te işlem görmeye başlayacak. Yani şirketin finansal merkezi Avrupa’dan ABD’ye kayabilir.