Ünlü YouTuber dev iPhone inşa etti: Boyu 2 metreden uzun

07 Eylül 2024 09:12 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 09:14

YouTuber Mrwhosetheboss, 2 metreden uzun, tamamen işlevsel bir iPhone 15 Pro Max replikası inşa ederek Guinness Dünya Rekorları'na girdi. Proje, YouTube'daki takipçi sayısının Apple'ı geçmesini kutlamak amacıyla Matthew Perks'in desteğiyle gerçekleştirildi.

Gerçek adı Arun Maini olan YouTuber ve içerik üreticisi Mrwhosetheboss, iki metreden uzun dev bir iPhone inşa ederek en büyük akıllı telefon replikasını oluşturdu. iPhone 15 Pro Max modelinden ilham alarak tasarlanan cihaz, DIYPerks olarak da bilinen Matthew Perks'in de katkılarıyla yapıldı.

2 METREDEN UZUN DEV IPHONE TASARLANDI

Arun Mani, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "dev iPhone inşa etme" projesini YouTube'daki takipçi sayısının Apple'ınkini geçmesini kutlamak amacıyla yaptığını belirtti.

Mani, "Tam bir döngü anı gibi hissediyorum. Daha önce hiç yapılmamış bir şeyi başardıkları için hem ekibimizle hem de Matt'le gurur duyuyorum” dedi Maini.

GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Küçüklüğünde Guinness Dünya Rekorları kitaplarını okumak için saatlerce kütüphanede vakit geçirdiğini sözlerine ekleyen Mani, "Bu yüzden kendim bir ödül elde etmek kesinlikle gerçeküstü hissettiriyor" ifadesini kullandı.

Dev iPhone'un en dikkat çekici yönlerinden biri, gerçek bir telefonun tüm işlevlerine sahip olması. Ekranı kaydırmak, mesaj ve e-posta göndermek gibi temel işlevlerle birlikte çalışan bir kamera, flaş ve şarj portu da bulunuyor.